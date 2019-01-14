　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

家中電費飆高＋飄異味　殘障男地下室冒13株大麻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 大麻,幼苗,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 殘障男收到異常高的電費帳單，才發現原來是看護在地下室種大麻。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

英國一名30歲殘疾男休頓（David Huyton）發現家中長期傳來噪音和異味，只是受限於行動不方便，讓他遲遲無法調查真相。直到某天他發現電費異常飆升，家裡意外被斷電後，才驚覺原來地下室早已被看護改建成1處價值2萬英鎊（約新台幣79萬）的大麻農場，讓他直呼「我驚呆了」。

根據Metro報導，休頓發現地下室常常傳來奇怪味道和「嗡嗡」聲，甚至曾在沙發後面發現1袋價值數千英鎊的大麻倒在地上，卻因為害怕而遲遲不敢報警。直到2018年11月他發現電費異常飆高，致電到英國天然氣公司詢問原因時，才崩潰地把家裡發生的異狀告知對方，而天然氣公司也在第一時間通報警方。

當警方搜索休頓家中後，發現地下室有一個大麻農場，共有13株大麻，價值2萬英鎊，讓休頓驚呼「我知道發生了一些奇怪的事，但從來沒想過會這樣」。他表示，自己整天都需要靠拐杖行動，但地下室位於房子底下16英尺（約4.9公尺）處，樓梯過於陡峭，所以他無法到底下調查真相，只是得知真相後，他仍感到不可思議。

警方耗費1個月清除所有的吸毒工具，並把私人看護機構的43歲看護人員帶回警局，整件事情仍在調查中。

ET快訊
臉很圓、穿衣品味差！南韓男「不和」台灣女交往5原因曝光

關鍵字：休頓,David Huyton,看護人員,大麻

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最新戰備儲糧「保存期限20年」！　美國好市多一上架就被搶空

家中電費飆高＋飄異味　殘障男地下室冒13株大麻

要不到老婆電話！7旬翁失控「狂刺女兒致死」　網怒嗆：難怪分居

曼谷霧霾飆到「危害等級」　高速公路能見度剩1公里

詭！大學組團赴柬埔寨當志工　2女大生先後離奇暴斃

她在校園抱著「男友」轉一圈　卻慘遭「破壞校譽」退學

「付錢學睡覺」正夯！　12周3萬包你每天多睡2小時

雪白冰山翻身直擊「水下夢幻湛藍冰底曝光」　攝影師喊：太幸運

川普警告土耳其「攻擊庫德族會重創經濟」　CNN：是嚴重的威脅

文在寅施政支持率近逼5成　高喊救民生拚經濟重拾民心

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

最新戰備儲糧「保存期限20年」！　美國好市多一上架就被搶空

家中電費飆高＋飄異味　殘障男地下室冒13株大麻

要不到老婆電話！7旬翁失控「狂刺女兒致死」　網怒嗆：難怪分居

曼谷霧霾飆到「危害等級」　高速公路能見度剩1公里

詭！大學組團赴柬埔寨當志工　2女大生先後離奇暴斃

她在校園抱著「男友」轉一圈　卻慘遭「破壞校譽」退學

「付錢學睡覺」正夯！　12周3萬包你每天多睡2小時

雪白冰山翻身直擊「水下夢幻湛藍冰底曝光」　攝影師喊：太幸運

川普警告土耳其「攻擊庫德族會重創經濟」　CNN：是嚴重的威脅

文在寅施政支持率近逼5成　高喊救民生拚經濟重拾民心

睡眠中可被選擇性改變偏好　學者：有利精神疾病治療研究

《封神戰天門》台港澳代理權確定　三大在地化神祇角色公開

最新戰備儲糧「保存期限20年」！　美國好市多一上架就被搶空

超沒安全感！她曝「愛上渣男5後遺症」...傻傻被傷的妳中幾項？

末世手遊《明日之後》上架雙平台　體驗人性展開求生之路

佛光山南台別院　散播法喜滿安平

謝娜「連背4黑鍋」都忍著不說！　張杰心疼曝真相：我為她驕傲

防止洩密！工研院開第一槍　全面禁用華為產品

肉圓惡爸暴打妻兒！醫：「自戀、控制欲強」4種人易家暴

《芸汐傳》秦王爆戀情！　張哲瀚牽手長髮妹進飯店…CP粉心碎了

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

國際熱門新聞

長髮女遭5米巨鱷啃食　撈起只剩..

怕活不到《復仇者4》迪士尼讓他..

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女..

這家人花5萬買機票　上機卻只能..

近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞..

喝了能量飲料　男身體突變硬6h..

夾中iPhone X拆盒竟只塞..

《華爾街日報》：美國考慮攻打伊..

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下..

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿..

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨..

快訊／吉爾吉斯航空波音707墜..

女童遭謀殺成22年懸案　戀童男..

不是獨生女了　厭世女童僵抱弟弟

更多熱門

相關新聞

毒蟲曾持槍拒捕　販毒只為籌錢開庭

北市1名男子因2018年曾經持槍拒捕，沒想到事隔一年又夥同友人販毒籌錢，還主打「買毒送吸食器」，警方初估不法獲利高達數十萬元，但嫌犯落網身上竟沒錢，直言「錢都拿去打官司了。」

保時捷推出首款「大麻製跑車」

泰國批准醫用大麻合法化

台中22歲警賣大麻！曾灌酒駕毒蟲4拳上新聞

南京東競速害3命　無照男認抽大麻

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

即／肉圓惡爸5鞠躬道歉！　這是我們的家事

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面