東南亞首國！泰國批准醫用大麻合法化　「送給國民的新年禮」

▲一名泰國民眾臉上刺有大麻圖樣，來到曼谷爭取醫用大麻合法化。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

泰國國會25日通過醫療用大麻的合法化修正法案，未來一旦在「王室公報」上發布便即刻生效。提出修正案的起草委員會主席薩萬卡倫（Somchai Sawangkarn）表示，這項修正案可被視為泰國人的新年禮物。這項立法也讓泰國成為東南亞地區中，首個合法使用醫用大麻的國家。

事實上，東南亞地區的國家對於大麻普遍抱著嚴厲態度，包括新加坡、馬來西亞等都嚴懲走私毒品，販運大麻最嚴重可判死刑。泰國國會這次則有166人投票贊成醫用大麻合法化，沒有反對票，另外有13人棄權。

為了在新年假期前處理多項法案，國會議員召開臨時會，並表決修正1979年的麻醉藥品法（Narcotic Act）。雖然娛樂使用大麻仍是非法行為，但泰國如今已批准醫療與研究用途，也在東南亞開出先例。

▲醫用大麻在泰國合法化。（圖／路透）



CNN報導，英國政府今年批准醫用大麻，從11月1日開始，病患可從國民保健署獲得處方。此外，醫療用大麻在德國、澳洲、愛爾蘭也都合法。至於美國，醫用大麻在30州均合法，儘管有些內容會因為不同的州有所變動。

據了解，泰國醫用大麻合法化的爭議，主要來自國外公司的專利請求，這可能使得國內患者更難取得藥品，研究人員也不好獲得大麻萃取物。部分支持者則希望，25日的批准能夠為娛樂用大麻鋪路；泰國大麻合法化倡導組織Highlands Network的活動人士卓萬（Chokwan Chopaka）說，「這是往前邁出的第一步。」

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