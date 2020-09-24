發生車禍即時定位！30分鐘抵達事故現場　偏遠路段也可用LINE存證

▲民眾擔心行車遇上事故，為了減緩等待的焦慮，產險公司推出24小時事故現場服務。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

民眾最擔心行車遇上事故，近來產險公司也不斷運用數位科技，升級保障與理賠服務。新安東京海上產險首推24小時事故現場服務，保戶發生事故進線通報客服中心後，「雙向溝通服務」串接「定位派遣雲端管理平台」與「即時定位動態地圖」，可直接透過手機，快速掌握現場處理人員位置及預計抵達時間，減緩等待的焦慮。

新安東京海上產險表示，客戶在進線客服時，服務人員於結束通話後5分鐘內，即可透過「自動分案系統」高效受理立案，即時發送受理簡訊通知保戶賠案號碼、理賠專員姓名及連絡電話，客戶遇事故後不再擔心無人處理而慌亂不安。

針對「迅速抵達事故現場」服務，新安東京海上產險總經理林榮泰指出，以2019年為例，「30分鐘抵達事故現場」服務比例約占全體事故現場處理件數9成；此外，為了精進事故現場服務與需求，也針對特殊路段或偏遠地區發生交通事故的保戶，提供「LINE@雙向視訊平台」的配套服務，只要加入好友，事故現場即能在客服人員引導下，完成事故現場存證及備案等，以節省客戶時間並加速理賠處理。

林榮泰指出，「迅速抵達事故現場」接軌式的車險服務，一直是新安東京海上產險在公平待客原則下，為強化客戶附加服務與追求客戶滿意的展現，更突顯出保險服務上的競爭優勢。隨著數位科技蓬勃發展，將堅持「顧客至上」服務理念，善用科技導入，呵護客戶託付的財產與人身，持續提供有溫度的保險服務。