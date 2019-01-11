學測即將登場！闈場環境曝光　命題組14人塞一房出題

▲學測闈場曝光，命題教師14人擠一間。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年學科能力測驗將在25日、26日登場，命題組、部分試題印製人員及勤務支援人員也將在14日入闈。大考中心11日將闈場環境及試券作業方式等曝光，宛如當兵式的闈場環境，80名人員將在闈場待上2個星期。大考中心主任劉孟奇表示，目前闈場已經滿載，未來將持續評估場地，希望在111年啟動兩闈運作測試。

為了讓外界更清楚學測闈場環境，大考中心11日舉行「108學年度學科能力測驗闈場試車暨111闈務精進方向說明會」，將闈場及作業方式曝光，闈場環境包括闈務辦公室、高中教師作業區、學科研究員作業室、錄音室、點字試題作業室、印刷裝訂打包區及生活功能區（住宿區、公共浴室、餐廳、休息區）等。

▲▼劉孟奇表示，目前闈場已經滿載，未來將持續評估場地，希望在111年啟動兩闈運作測試。（圖／記者林敬旻攝）

劉孟奇指出，闈務工作從99年學測開始不斷擴增，今年也將預計有80名人員入闈，但礙於空間不足及金費有限，闈場中的住宿空間宛如兵中環境，有一間住宿區更有14名人員塞進一間宿舍的窘境。在參觀闈場環境的同時，劉孟奇也坦言，為了因應不同考生及命題需求，闈場空間越來越不足，地下室改建不易，也無法擴充，導致大型印刷機具無法進駐，影響印製速度，不只住宿房間有限，作業環境也密集。

▲大考中心主任劉孟奇。（圖／記者林敬旻攝）

劉孟奇說， 111學年度學測將採「卷卡合一」，但在需求、時程與空間壓力下，已無法容納新設備，第二闈場勢在必行，粗估經費約百萬元上下，希望在111年能啟動兩闈運作測試，目前已持續評估場地。

▲▼大考中心11日開放媒體參觀闈場內空間規劃，並測試印刷、釘摺等機器設備。（圖／記者林敬旻攝）

108學年度起學測科目改由考生自由選考，大學繁星推薦、個人申請及考試分發等管道，使用科目從5科降為至多4科。根據大考中心統計，108學年報名人數共138390人，將分配在3409個試場，而各考科報考人數分別是，國文138248人、英文138071人、數學136379人、社會124227人、自然111775人。

▲闈場平面圖。（圖／記者林敬旻攝）