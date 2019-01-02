　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老師說這幾題會考！學測前教育局開直播台北酷課雲猜題必看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北酷課雲 。（圖／台北市教育局提供）

▲學生使用酷課雲進行線上直播課程 。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

大學學測25日、26日登場，台北酷課雲將從即日起至17日每晚開「國、英、數、社、自」12堂課。用直播的方式請學科老師協助考生進行考前猜題、重點複習。永春高中老師曾慶良大膽預測，科學記號在指對數的應用問題、三角函數等，在學測必定會出現，提醒考生們趕快複習。

▲▼台北酷課雲 。（圖／台北市教育局提供）

▲台北酷課雲線上直播畫面。（圖／台北市教育局提供）

中山女高老師黃月銀表示，國文科的整體試卷字數量不斷增加，閱讀理解呈現跨領域跨學科及生活化趨勢，素養與核心課文深化再精進，第二屆新式學測的考驗與試煉，考題將更具難度。

負責自然科的中山女高地球科學老師陳威宏也指出，近年來自然科偏向素養考題，要會懂得閱讀、思考和運用，本次複習直播也會盡量去找這樣的題目來為大家複習！」

負責社會科部份的明倫高中公民科老師翁文俊也搶著帶領考生抓住公民科關鍵重點，他說，包括梅伊帶領脫歐、川普、北韓及中美貿易戰等議題，以及華為事件、九合一選舉，公投結果等時事都有可能出現在本次考題中。

▲▼台北酷課雲 。（圖／台北市教育局提供）

▲台北酷課雲「108學測直播課程表」。（圖／台北市教育局提供）

中崙高中老師張淑瑜針對地理的部分，則是建議同學在最後的衝刺階段隨時查閱地圖來複習，他指出，地理科尤其注重核心概念，記得在複習時把不熟的專有名詞釐清，就不會有太大問題了。

學測考前複習直播從去年開始推出，每集觀看總人次總是破萬，學生有任何不懂的地方，也可以直接在線上提問。其中數學科更將首次安排在多數考生皆在家的週末（1月5日、6日）晚間9至11時進行直播，學生只需在家使用電腦或手機上網即可免費收看並與老師互動。

ET快訊
企鵝妹直播3hr「賺白領7個月薪水」！狂粉斗內「天價金額」曝
雪莉跨年趴「撲倒趴胸玩親親」！裙一滑底褲全看光

關鍵字：學測,猜題,酷課雲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

罹難人數繼2014後暴增！「2018年航空安全報告」出爐

還有9架ATR新機要引進！　華信航空今年再招募20名機師

「人多就不怕」夜遊八卦山！帶頭車嚇逃　他下秒驚瞥…樹上人頭詭笑招手

大陸東北出差！外派工程師「噴萬元治裝」超期待　出發前1周卻哭慘

為何叫科技大樓站？神人曝取名原因　網無語：怎不檢討菜寮

不是誰都跟杰倫一樣幸運！他們的禮物是「比悲傷更悲傷的故事」

2019年第一場流星雨！周五每小時110顆流星大爆發　1/6還有日偏食

女常客「裝可憐賒帳」還狂借錢　老闆媽看弱勢心軟！她怒：懶又不節儉

更新／帛琉漁船翻覆4獲救、1死亡！剩10人待救　2艘艦艇明抵達

打開湯圓見「6顆破雞蛋」？　媽硬煮出一鍋「冒泡綠湯」：兒子還吃得下去

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

罹難人數繼2014後暴增！「2018年航空安全報告」出爐

還有9架ATR新機要引進！　華信航空今年再招募20名機師

「人多就不怕」夜遊八卦山！帶頭車嚇逃　他下秒驚瞥…樹上人頭詭笑招手

大陸東北出差！外派工程師「噴萬元治裝」超期待　出發前1周卻哭慘

為何叫科技大樓站？神人曝取名原因　網無語：怎不檢討菜寮

不是誰都跟杰倫一樣幸運！他們的禮物是「比悲傷更悲傷的故事」

2019年第一場流星雨！周五每小時110顆流星大爆發　1/6還有日偏食

女常客「裝可憐賒帳」還狂借錢　老闆媽看弱勢心軟！她怒：懶又不節儉

更新／帛琉漁船翻覆4獲救、1死亡！剩10人待救　2艘艦艇明抵達

打開湯圓見「6顆破雞蛋」？　媽硬煮出一鍋「冒泡綠湯」：兒子還吃得下去

鹿晗、關曉彤爆2天後「官宣結婚」　工作室通稿截圖瘋傳！

《封印者M》台港澳全球首發 1月8日全面公測

侵占公有地大賺千餘萬　新北強拆改建157個停車位招商

文慧如金門連唱4首！　喝完高梁喊：喉嚨都著火了！

公車逼車糾紛影片曝光　目擊民眾：台灣沒王法了是嗎？

劉德華沉默5天…再度道歉！　曝光病倒後「身體現況」

蝶戀花翻車33死！遊覽公司不滿撤照　提行政訴訟敗訴

川普邀兩黨領袖參加邊境安全簡報　民主黨法案難過關

解決交通問題！入住花蓮太魯閣晶英　BMW豪華休旅免費開

孩子在尖叫！男怒吼「怎麼不去死」　警急到場花20分鐘幫殺了

生活熱門新聞

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

月老指示直接上　他衝了下場超慘

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎..

10年老店關！星巴克日報表驚揭..

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

搭火車被擠爆　陌生爺奶「抱腿救..

稱斤論噸求售！賣淘寶垃圾月入4..

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

鬍鬚張漲價！店員5點平反：貴得..

酒店妹告正宮罵肥婊　檢察官：沒..

他分析「+9妹行情為何↓」　網..

7種無痛存錢　學會5星難度「1..

影／2019年「38項新制」上..

更多熱門

相關新聞

學測5選4　將公布人數累積表

大學招生委員會聯合會推動明年學測申請入學「五選四」，意指五科考科中僅採計四科，希望讓高中生減少學習壓力，但以往選校有落點分析可以參考，但新制上路後，考生陷入選填困境。招聯會對此回應，將協調大考中心，提供「學測各組合成績人數累積表」，讓學生收到成績單時能依據30種成績組合的人數分布，作為申請校系的參考依據。

明星大學放榜鬧烏龍　78人空歡喜4小時

不甩與學測撞期　中選會：1/26立委補選

立委補選與學測竟同一天　行政院建議改期

學測5選4　招考說明會家長搶了解

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

月老指示直接上　他衝了下場超慘

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面