老師說這幾題會考！學測前教育局開直播台北酷課雲猜題必看

▲學生使用酷課雲進行線上直播課程 。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

大學學測25日、26日登場，台北酷課雲將從即日起至17日每晚開「國、英、數、社、自」12堂課。用直播的方式請學科老師協助考生進行考前猜題、重點複習。永春高中老師曾慶良大膽預測，科學記號在指對數的應用問題、三角函數等，在學測必定會出現，提醒考生們趕快複習。

▲台北酷課雲線上直播畫面。（圖／台北市教育局提供）

中山女高老師黃月銀表示，國文科的整體試卷字數量不斷增加，閱讀理解呈現跨領域跨學科及生活化趨勢，素養與核心課文深化再精進，第二屆新式學測的考驗與試煉，考題將更具難度。

負責自然科的中山女高地球科學老師陳威宏也指出，近年來自然科偏向素養考題，要會懂得閱讀、思考和運用，本次複習直播也會盡量去找這樣的題目來為大家複習！」

負責社會科部份的明倫高中公民科老師翁文俊也搶著帶領考生抓住公民科關鍵重點，他說，包括梅伊帶領脫歐、川普、北韓及中美貿易戰等議題，以及華為事件、九合一選舉，公投結果等時事都有可能出現在本次考題中。

▲台北酷課雲「108學測直播課程表」。（圖／台北市教育局提供）

中崙高中老師張淑瑜針對地理的部分，則是建議同學在最後的衝刺階段隨時查閱地圖來複習，他指出，地理科尤其注重核心概念，記得在複習時把不熟的專有名詞釐清，就不會有太大問題了。

學測考前複習直播從去年開始推出，每集觀看總人次總是破萬，學生有任何不懂的地方，也可以直接在線上提問。其中數學科更將首次安排在多數考生皆在家的週末（1月5日、6日）晚間9至11時進行直播，學生只需在家使用電腦或手機上網即可免費收看並與老師互動。