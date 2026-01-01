蔡正元掏空阿波羅公司　二審判3年6月定讞、沒收2.8億

▲蔡正元被指控掏空公司，二審被依業務侵佔罪判處3年6個月、依商業會計法判處6個月。（圖／記者黃哲民攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前中影董事長、前立委蔡正元被指控涉嫌掏空阿波羅公司，案件上訴二審，高等法院12月31日審理後，依業務侵佔罪判處他3年6個月、違反商業會計法部分判處6個月，並宣告沒收2.8億元犯罪所得，且業務侵佔罪不得再上訴。

蔡正元被指控在處理中影公司股權交易時，透過擔任阿波羅公司實際負責人之便，非法掏空公司資產，涉及新台幣2.8億餘元，還故意遺漏多項會計事項，台北地檢署以業務侵佔罪將蔡正元，他的妻子洪菱霙、岳父洪信行也一併起訴。

台北地院一審判處蔡正元3年6個月徒刑，違反商業會計法部分判刑6月，並宣告沒收2.8億元相關犯罪所得，洪菱霙、洪信行則獲判無罪。

案件上訴二審，台灣高等法院審理後，儘管撤銷原判部分內容，仍依業務侵佔罪判處蔡正元3年6個月徒刑、違反商業會計法部分判刑6月，未扣案犯罪所得金額調整為2億3919萬7983元予以沒收，妻子洪菱霙因他的違法行為而取得的犯罪所得4113萬元也同樣宣告沒收，其餘上訴內容均予以駁回。

高院指出，蔡正元業務侵佔罪部分不得再上訴，違反商業會計法部分仍可上訴，而洪菱霙、洪信行等人的業務侵佔罪部分也不得再上訴。