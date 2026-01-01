莊家班麻油雞「湯鍋被倒砂糖」10分店受害！　2嫌警局跨年

▲莊家班麻油雞蘆洲店。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

麻油雞連鎖店「莊家班」12月31日午在雙北市多個分店遭人故意往湯鍋裡倒砂糖及芥末，蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共計10家分店受害。警方陸續逮捕2名嫌犯，初步推測與股權糾紛有關，現正依毀損、恐嚇罪方向偵查。

砂糖丟進湯鍋 蘆洲等10分店同日受害

12月31日傍晚，蘆洲區的長榮店、中原店連續有一名戴著全罩式安全帽的男子衝進店裡，毫不猶豫就把一整包黃色粉末倒進大湯鍋，隨即逃離。警方趕到現場只發現「2號黃砂糖」的包裝袋，初步判斷是砂糖被投進麻油雞鍋裡。蘆洲分局調閱監視器，晚上7點左右在集賢路某旅館逮到21歲的謝姓男子。據警方表示，謝男僅稱情緒低落才犯案，目前警方正繼續追查詳情。

類似事件在中和區兩家分店也發生，一名男子騎機車到店後，疑似將芥末粉倒進鍋裡後迅速逃逸。警方獲報後透過車輛追蹤發現嫌犯已逃往台北市，目前持續追緝中。而在淡水的分店，也有陌生男子下午闖入，將台糖2號砂糖整包倒進雞湯裡，造成約三千元的財損。淡水警方調閱監視器，晚上10點左右逮捕了22歲的江姓男子，正深入調查其動機。

警方全面偵查 疑似股權糾紛引發

新北市刑警大隊獲報後，立即報請檢察官指揮偵辦，並聯絡店家負責人製作筆錄，查明近期是否有糾紛。據了解，這次事件很可能是因為股權問題引發的爭端，警方認為嫌犯有預謀，將待嫌犯全數到案後進一步釐清犯案原因，並依毀損及恐嚇罪偵辦。