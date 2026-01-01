租大學實驗室製毒「火警燒校舍」　有安全操作儀器...毒蟲免賠錢

▲北市大同大學產官實驗室火警。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

化工碩士章家豪開設品庠醫藥，向大同大學租用實驗室，以研發藥物作掩護，實則產製K他命等大量毒品，而後因製毒過程引發爆炸和火警，全案才隨之曝光。大同大學建築、設備因火災受損，也對品庠醫藥和章提告求償維修費共353萬9342元，不過因品庠醫藥操作器材製毒時，並無違反安全使用操作，對發生火災並沒有過失，台北地院判品庠醫藥和章免賠。全案還可上訴。

據了解，品庠醫藥是合法立案的生技公司，現年50歲的負責人章家豪本身是化工碩士，卻和製毒集團金主合作，2019年起租用私立大同大學實驗室，對外宣稱用來研發藥物，實際卻製造K他命等毒品。2022年3月14日，品庠醫藥因操作機器時爆炸起火露餡，遭檢警循線查獲包括品庠公司在內的其他製毒據點，查扣市價約4.5億元的K他命成品與大量化學原料，章男等7嫌到案認罪遭起訴，章男被依2個共同製造第三級毒品罪合併判刑7年2月、失火罪判處拘役55天得易科罰金，並沒收犯罪所得600萬元。

▲章家豪遭逮捕。（圖／資料照）

民事上，大同大學也對品庠醫藥和章家豪提告，認為品庠醫藥在2019年4月起至2021年9月租用進駐實驗室期間，不僅和犯罪集團合作，也沒盡責監督及維護環境安全，沒有確保製毒共犯對器材操作、維護保養、毒品製程操作的各項反應有充分了解，導致在製毒中釀火警，還讓學校被媒體大肆報導「淪製毒工廠」，對章家豪和品庠醫藥求償學校財產受損的部分共353萬9342元，並要求將判決書刊在聯合報1天，以回復學校名譽。

不過法官認為，雙方簽訂「營運輔導合約」，性質上與租賃契約類似，校方也以民法第432條、第434條求償，主張品庠醫藥違反承租人保管義務、在火災上有重大過失等求償。然而火調研判，起火原因可能為為離心機運轉產生火花，引燃化學品致劇烈爆炸，但品庠醫藥在操作離心機時，並沒有任何違反安全使用的操作，離心機也是新品，沒有維護保養的疏失，也沒有使用特別危險的化學混合物、或有其他不合於化學實驗原理的事情，難認品庠醫藥於實驗室製造毒品，和火災發生有何相當因果關係。

法官指出，媒體雖以「大同大學淪製毒廠」等標題大肆報導，但內容都有說明品庠醫藥租用實驗室製毒，讀者可知道並非校方自行涉入製毒，難認大同大學有名譽受損，駁回大同大學之訴，判品庠醫藥和章免賠。可上訴。