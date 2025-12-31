28歲女渾身傷倒山區…「身上有輪胎壓痕」慘死！50歲男友殺人罪移送

▲花蓮玉里山區女屍案，50歲男友被依現行犯逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣玉里山區31日發生一起命案！警方獲報一名28歲林姓女子裸身倒臥大禹里山區公墓附近，已無呼吸心跳，隨即派員趕赴現場，抵達後發現，林女傷痕全身傷痕累累、頸部有明顯勒痕，認為在場的50歲呂姓男子涉嫌重大，當場將人以現行犯逮捕。

初步了解，50歲呂男與28歲林女去年10月在一起，為情侶關係，31日上午11時許，呂男自行向警方報案，稱林姓女友沒了呼吸心跳，警方派員到場發現，林女倒臥地面上，身上有多處擦挫傷，還有明顯輪胎壓痕，呂男向警方供稱，是女友自己跳車才會發生意外，身上的傷痕則是女友的前夫造成的，否認犯行。

但警方調查後發現，呂男車輛前後保險桿都有撞擊痕跡，上頭還染有血跡，呂男家中還採到血跡，加上林女身上的輪胎壓痕，疑似曾遭車輛輾過，並不採信其說詞，以現行犯將身上起出毒品殘渣的呂男逮捕，經警詢過後，依殺人罪嫌將人移送花蓮地檢署偵辦，至於詳細案情仍有待進一步調查釐清。

玉里分局長黃清暉表示，呼籲民眾遇有衝突時，務必保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決問題。警方對於任何暴力犯罪行為，均將秉持犯罪「零容忍」態度，依法嚴辦，以維護民眾生命安全與社會治安。