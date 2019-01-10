剛果首次「民主轉移」起爭議！　高票落敗候選人怒吼：選舉政變

▲剛果總統大選，最大在野黨領袖齊塞克迪宣布勝選，但遭對手質疑。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

剛果民主共和國去年底的總統大選陷入混亂，選舉委員會10日宣布在野黨候選人齊塞克迪（Felix Tshisekedi）勝選，為剛果獨力59年來首次民主政治轉移，但對手陣營抨擊此一結果；法國、比利時和天主教會也質疑這場選戰的透明度。

路透社報導，在幾經波折後，剛果於去年12月30日舉行大選，選委會則在當地時間10日清晨3點宣布選舉結果，由反對派領袖齊塞克迪（Felix Tshisekedi）當選。

齊塞克迪的對手，前石油公司高層法尤盧（Martin Fayulu）抨擊，此一結果是節將卸任總統的卡比拉（Joseph Kabila）所設計的一場「選舉政變」，目的是阻止他當他當選。

法尤盧陣營抨擊，齊塞克迪是透過削減與卡比拉的權力分享協議而勝選；齊塞克迪陣營則坦承曾與卡比拉的代表有過接觸，但澄清目的只是要確保和平交接政權，否認達成協議。

法國政府也表示，剛果選委會公布的結果似乎不符合真實結果，依照3位外交官員彙報的調查結果，顯示應該是由法尤盧獲得勝利。天主教會也公開表示，官方統計數字與其監票數字不符合。

英國廣播公司（BBC）報導，選委會表示這只是初步開票結果，正式結果將於13日公布，因此齊塞克迪是「暫時當選總統」。根據剛果選委會公布資訊，投票率約48％，齊塞克迪囊括約38.5％選票，約700萬票，法尤盧則獲得640萬票，而執政黨提名的候選人沙達里只獲得440萬票。

這場選舉的結果讓不少國際觀察員感到驚訝，原本外界普遍認為，執政黨會不惜一切代價讓沙達里勝選。此外，雖然齊塞克迪支持度一直保持領先，但選前民調已經被法尤盧趕超。美聯社報導，天主教會得知的勝選人是法尤盧，與非洲聯盟、南部非洲發展共同體獲悉的結果相同。

為了防範可能的動亂發生，鎮暴警察已經進駐首都金夏沙戒備。聯合國發言人秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則呼籲剛果各方克制，依照現有機制化解紛爭，避免暴力滋事發生。

▼鎮暴警察進駐金夏沙，防止可能的暴亂發生。（圖／路透）

