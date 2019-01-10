台南綠營鬧分裂！陳水扁批新系：想「整碗端去」

政治中心／綜合報導

民進黨九合一大選潰敗，新任黨主席卓榮泰籲黨內應該團結、勿裂解，但是台南地方卻出現內鬨情形。前總統陳水扁臉書新勇哥物語第336集提到，從台南市議長選舉、立委補選來看，民進黨的新潮流派系想「整碗端去」，如此一來恐會失去台南市的鐵綠票倉。

民進黨在去年12月25日的議長選舉中，因為黨員跑票而丟失台南市議會議長寶座，接著在台南市立委補選中，決定提名郭國文，讓有意參選的新秀陳筱諭控訴民進黨黑箱作業、被新潮流綁架；台南綠營分裂浮上檯面。

▲陳筱諭開直播痛批民進黨。（圖／翻攝自陳筱諭臉書直播影片）

陳水扁提到，前行政院長林全過去曾說「有的派系在立院佔20多席，人事、政策等等，不聽他們的不行」，感到相當困擾，當時陳水扁回應「可用派系中人，但不能為派系所用」，林全卻回「人家委員那麼多，可以不聽嗎」？陳水扁認為，「只要是人才，可用派系中人，不僅是民進黨的人才，也是國家的人才，但不能為派系所用」陳水扁強調，總統、院長、首長級用人不可以在任何壓力下由派系決定或硬推人選。

陳水扁看著黨內鬥爭一樁樁浮上檯面，深感憂慮，他說，新系獨大造成不少負面影響，直指新系都想「整碗端去」，「為了顧自己派系，竟然破壞徵召的遊戲規則」，才會造成現今的議長選舉結果，憂心4年後，民進黨可能會失去台南的執政權。

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

