華為Mate 20 X 19號在台上市　7.2吋超大螢幕只要22,900元

▲華為Mate 20 X將於19日正式在台灣上市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

華為自2018年10月發佈了一系列的Mate 20手機，但是Mate 20 X遲遲沒有進入台灣市場；今（10）日華為宣布，Mate 20 X手機將於1/19正式在台灣上市，單機售價為22,900元。

華為Mate 20 X為7.2吋珍珠全面屏設計，且擁有5,000mAh高電池續航力，並擁有AI智慧節電技術，支援最高22.5W的有限快充與車充。設備中搭載著7nm製程的麒麟980晶片，有效地提升了手機的性能與效能。

華為認為，Mate 20 X的高續航力、大螢幕設計相當適合玩手遊，但若是手機散熱設計不佳，那麼將會影響遊玩的體驗；因此Mate 20 X也融入了華為的SuperCool散熱技術，以石墨烯加上液冷雙重散熱系統，可以帶來穩定高的流暢遊戲體驗。

華為台灣代理訊崴技術無線終端產品部資深產品經理唐鼎烽指出，華為Mate 20 X於今日下午四點開始接受預購，消費者只要在18日前至全台華為品牌體驗店（含快閃體驗店），以及PChome24購物、奇摩購物、momo，以及蝦皮購物等四家電商平台預購，即可獲得預購禮。預購禮包含i5藍牙音箱、不鏽鋼保溫杯、碎屏險，以及延長保固一年等好禮。

除了預購禮之外，華為也提供了排隊禮，消費者只要在19日早上11:00於台北微風南山、台中文心秀泰、高雄夢時代三家品牌體驗店排隊首購，只要憑號碼牌即可獲得排隊禮。

此外，華為還提供了登錄禮，只要在今日下午四點開始，到2/28期間於全通路購買Mate 20 X手機，並於1/19~3/6於官網中登錄，即可獲得華為的登陸禮。

除了華為Mate 20 X手機之外，此次也將有MediaPad M5 Lite（1/15）、MediaPad T5（1/15）、Watch GT（1/19）、Band 3Pro（1/19）等四款新品於台灣上市。