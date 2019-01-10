台北市也有機車練習場了！考照免再臨時抱佛腳

記者陳家祥／台北報導

為提供市民機車考照練習場地，台北市政府交通局於北市士林區通河西街1段堤外平面停車場旁空地，設置北市首座機車考照練習場，採開放式使用，讓台北市民練習機車不用在大老遠跑到新北市，或是只能在考照前到監理所臨時抱佛腳。

因應交通部為有效改善機車肇事率及降低傷亡人數，機車考照除原考驗項目外，於105年6月1日起增加「二段式左轉」、「變換車道」、「直角轉彎」及「停車再開」等4項目，考照難度增加。為讓民眾參加普通重型機車考照前充分練習，交通局參照現行公路監理機關機車考照場地，於士林區通河西街1段堤外平面停車場旁空地設置練習場，可供民眾於考照前模擬考試狀況。

多位議員在去年於議會質詢時，皆提出台北市為六都中唯一沒有機車練習場的縣市，為此交通局開始尋找場地，最後確定讓台北市首座機車練習場，落腳於百齡左岸河濱公園通河西街一段的堤外平面停車場旁空地，鄰近士林監理所監理站，場地周圍也設有輪胎可減緩衝撞翻覆。

交通局提醒民眾，使用練習場時請自備合格機車，配戴安全帽，並由已有機車駕照之親友陪同前往，練習時並注意安全。至於是否只有一座？交通局表示，因為台北市的土地取得相當困難，在首座機車練習場開放後，會視民眾使用狀況再做檢討。

另外，北市今年也再次推出「機車安駕訓練營」，鼓勵年滿18歲的年輕族群在考照前，可到台北市大台北、福安、華豐3所民間駕訓班，完成普通重型機車駕駛訓練課程，並考取機車駕照，交通局就會補助1000元訓練費，今年限定補助300個名額。

▲▼北市首座機車考照練習場地落腳士林。（圖／北市交通局提供）