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奇美醫深入偏鄉服務　做自己感動的事找回從醫初心與熱情

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▲奇美醫學中心急診醫學部醫師高元，與社員一起進行國內外偏鄉醫療服務，透過偏鄉醫療服務可以幫助他人，這是令他感動的事。（圖／記者林悅攝）

▲奇美醫學中心急診醫學部醫師高元，與社員一起進行國內外偏鄉醫療服務，透過偏鄉醫療服務可以幫助他人，這是令他感動的事。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心急診醫學部醫師高元，參與奇美醫療服務社，與社員一起進行國內外偏鄉或資源貧困地區進行醫療服務，他們的熱情與服務，幫助很多人，高元醫師指出他是原住民，救人治病是他從醫的初心，透過偏鄉醫療服務，可以幫助他人，這是令他感動的事。

高元醫師說參與醫療服務近6、7年的日子裡，發生了很多感人的故事，也鼓舞整個團隊更有意願且堅持的走下去。幾年前，在泰國有一位德高望重的村長，因為中風之後鬱鬱寡歡，從此生活消極，但經過醫療服務社夥伴的鼓勵並協助製作復健器具，教導復健動作，終於變得開朗展現笑容，也願意積極復健，不再鬱悶。

村長的轉而正向積極的態度，竟也帶給整個家族及村莊更多的朝氣與活力，爾後只要醫療服務社夥伴有到村長家附近服務，都會專程前去向村長問候加油打氣，讓他的家人與每次載社團去服務的泰國當地司機都非常感動。

高元醫師說2006年1月很幸運來到奇美醫院工作，這是他人生第一份工作，一直到現在將近13個年頭了。這些年除了工作外，最開心的就是從101年開始投入奇美醫療服務社，而奇美醫療服務社是由奇美醫療體系三家醫院即奇美醫學中心、柳營奇美醫院與佳里奇美醫院的醫護人員自願參加組成的社團。

高元說第一次跟著奇美醫療服務社出去服務，剛好就是去所熟悉的屏東，更巧合的是來到熟悉的原住民部落來義鄉和孕育自己成長的家鄉「牡丹鄉」；由於是在部落長大的小孩，對於有回到家鄉服務的機緣感到非常地興奮，更欣喜有能力回饋部落。

高元指出踩在原鄉土地面對熟悉的族人，心中有澎湃的感情，或許是這第一次的美好回憶，還有享受每次出團與夥伴們一起努力的氛圍，漸漸地愛上醫療服務，就這樣，爾後年年都會跟著社團夥伴參與國內偏鄉醫療服務。

目前去過的地方除了屏東牡丹和來義，還包含屏東霧台、高雄內門、台南七股、關山、嘉義阿里山、台東金鋒、太麻里、蘭嶼、花蓮奇美部落等。此外，也參與國外尼泊爾、塞內加爾、泰國、緬甸等不同形式的醫療服務。

國、內外醫療服務型態多元，常因人、時、地而不同，需要以當地族群、個別需求等提供最適切的服務形式。除了大家熟悉的定點式診療服務，其它服務範圍更涵蓋，服務有一、居民和孩童衛生教育，例如有口腔保健、正確刷牙與洗手、疥瘡防治、用藥安全等；二、公共衛生評估有頭蝨、蛀牙及疥瘡篩檢等；三、醫事人員專業指導與教學包括緊急外傷與病人急救的教學、傷口照護、超音波操作與影像判讀、復健動作指導、孕產婦和新生兒診療與照護、中醫教學等。

高元說不管在國內、外，路途交通和行程規畫也是醫療服務的一大挑戰；在國內偏遠地區服務翻山越嶺是家常便飯，但國外服務常常不只需要長途飛行，更常要在黃土泥濘和塵土飛揚的路途顛簸。像在泰國靠近緬甸邊界的村莊，多半遠在深山叢林裡面，因此路程必須換四輪傳動車才能到達，曾經顛簸3個小時才到達一個村落。在國外深山裡的村落資源匱乏是習以為常，曾到過一個位在叢林裡的村落，全村只找得到一張椅子，當時就坐在地上看診。

發生在他身上印象最深的是有次去緬甸醫療服務，來到一個日本多年前為研究瘧疾在當地蓋的全木造醫院，日本人雖已經撤離但是整個醫院硬體設備仍然保存完好，因此持續被當地民眾拿來當醫院使用，且由當地受過一些基本醫療處置的第1線醫療人員(以下簡稱Medics)來保管。

當天到達時，看到一處鋪設磁磚的區域，在磁磚地上正躺著一個極為虛弱兩眼凹陷的30歲左右婦女，該婦女因嚴重上吐下瀉，發燒不止，沒有退燒藥品及物資下，只好躺在比較冰涼的磁磚地板來退燒，她非常虛弱到無法站起來。當下快速評估發現該婦女呼吸淺快皮膚乾燥，雙眼凹陷無神，嚴重脫水，很快在那間醫院藥庫翻箱倒櫃後，終於找出了點滴、靜脈留置管及一些針劑藥物，夥伴們火速為她打上點滴，用兩條繩子做成延長線把點滴吊掛在牆上的釘子來固定。隨後大夥便去忙著服務當地求診的居民，等忙完去看那位婦女時，卻發現已不在原來的瓷磚地板上了。急忙跑去問當地人，medics很興奮的跑來回答「醫生！她已經可以自己站起來走路了耶！｣，大家當下跟他們一樣好興奮，這件事情終身難以忘懷。

高元說從事醫療工作這麼多年治療了無數的急性腸胃炎，從來沒有任何感動，但在一個偏遠的緬甸村落卻有如此大的震撼，感覺自己真的幫助了需要幫助的人，當時在場居民興奮與感謝的眼神，毫無疑問是醫療人員最大的回饋，也從其中找到了當初從醫學院畢業宣誓時的熱情與初衷，對於目前逐漸緊張的醫病關係與醫療人員長期壓力下容易疲憊的心情，真是一個很棒的正向回饋與心理上的充電。

高元還分享這幾年醫療服務在病人身上找回最純樸的醫病關係，也實際地從醫療前輩身上看到醫療奉獻的典範－泰國桂河基督教醫院院長史考特醫師（Dr.Scott）寧願放棄高薪的工作，多年來願意無償地為泰緬邊界窮苦民眾提供服務。

高元說奇美醫療服務社在2018年經過激烈競爭後，獲頒衛福部「國際醫療典範獎｣團體獎殊榮，另外也分別獲得外交部駐泰國代表處頒發感謝狀、台南醫師公會頒發醫療奉獻獎、桂河基督教醫院及IRC頒發感謝狀。奇美醫學中心院長邱仲慶，一直以來都大力支持亦親自參與醫療服務，不只照顧很多醫療貧瘠的地方，也讓參加服務的夥伴內心更懂得珍惜與感恩，並讓醫療服務社夥伴在服務過程獲得許多正向的回饋，找回醫療的初衷與熱情。就像院長邱仲慶常常強調「做讓自己感動的事」，從事醫療服務正是讓自己感動的事。

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關鍵字：奇美,偏鄉,服務,初心,熱情

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