iPod全盛時期的紀錄被超越了　這2個產品成為蘋果新金雞

▲蘋果目前穿戴式設備的營收已經超越了iPod全盛時期，特別是Apple Watch及AirPods。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

音樂播放裝置iPod曾是蘋果最熱銷的產品，甚至被稱作數位音樂史上的重要產品，成為音樂播放機的代名詞，不過隨著智慧型手機的熱銷，iPod才逐漸淡出。蘋果執行長庫克日前接受CNBC訪問時指出，蘋果目前穿戴式設備的營收已經超越了iPod全盛時期，特別是Apple Watch及AirPods。

庫克說：「以歷史紀錄來看，可穿戴設備的營收已比iPod全盛時期的營收高出50%，」智慧手錶Apple Watch及無線耳機AirPods的銷售比iPod問世以來的的銷售分別高出4倍及6倍以上。這些統計數據的重要性在於，iPod熱賣是蘋果的轉捩點。

庫克表示，「我認為每個人都會說iPod對蘋果來說是一項非常重要的產品，它充滿創新，可能是引領蘋果走向不同路線並進軍其他市場的重要功臣。」

蘋果近年來持續透過Apple Watch嘗試跨足醫療保健產業，庫克也指出這會是蘋果今年發表會的重要主題之一。蘋果預計今年將推出新款AirPods，透過這款歷年來最受歡迎的產品替公司賺錢。蘋果股價周三（9）收漲1.7%至153.31美元。