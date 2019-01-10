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影／蘋果客服稱「沒收到通知」　華強北店家：iPhone降價是造謠

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大陸中心／綜合報導

iPhone降價的消息出現不同說法！據《每日經濟》新聞8日報導，華強北的通路商收到iPhone降價通知，不過有華強北店家於10日回應，「那是造謠，不可能降這麼多」；就連蘋果官方都回應「沒有收到降價通知」。但網友看了新聞紛紛討論，「華強北的某店鋪回應成了代表華強北的回應？」、「降價是真的，為什麼沒人信？我華強北的同學給我發的報價表，確實就是降價了」。

▲▼蘋果客服稱「沒有收到降價通知」　華強北店家：iPhone沒降價那是造謠！。（圖／翻攝自梨視頻）

▲每日經濟報出iPhone降價新聞。（圖／翻攝自梨視頻）

根據《每日經濟》報導，為了要刺激iPhone在中國大陸的買氣，有「中國電子第一街」的華強北店家收到降價通知，要調降包括iPhone8、iPhone 8 Plus、iPhone X等舊機款，以及iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR等新機的銷售價格。從曝光的報價表來看，iPhone XR降價幅度最大，通路價格下降了人民幣450元，目前售價為人民幣5250元，而蘋果公司中國官網上iPhone XR 64GB的售價則為人民幣6499元。

► ►蘋果iPhone陸全面降價救銷量　XR降最多業者苦哈哈

▲▼蘋果客服稱「沒有收到降價通知」　華強北店家：iPhone沒降價那是造謠！。（圖／翻攝自梨視頻）

▲降價後的價格表也在網路流傳。（圖／翻攝自梨視頻）

消息一出，立刻引發網友討論，且《梨視頻》10日訪問華強北店家，得到的回應卻是「那是造謠，不可能降這麼多好嗎」，「實際上蘋果官網沒有出來真的說法」；記者還致電蘋果客服，得到的是，「我們木官方沒有任何降價，不管是批發還是零售蘋果官方都沒有降過價，也沒有收到通知」的回應，顯示降價一說似乎正確性有待考證。

▲▼深圳「華強北」被封為「世界電子一條街」。（圖／記者曾俊豪攝）

▲深圳「華強北」被封為「世界電子一條街」。（圖／記者曾俊豪攝）

但微博網友回應，「降價是真的，為什麼沒人信？我華強北的同學給我發的報價表，確實就是降價了」，「華強北的某店鋪回應成了代表華強北的回應？」，「這是在做市場調查吧？放個降價450的消息出來探探反應」，「我是缺那450的人嗎？我缺的是10000好嗎？」。

▼網友對降價看法不一。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友對降價看法不一。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：華強北,iPhone,降價,蘋果,Apple

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