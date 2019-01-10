台中602旅10人染A型未通報？ 陸軍航特部持續監控中

▲陸軍航特部、OH-58D戰搜直升機。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

台中陸軍航空特戰指揮部602旅10位軍人感染A型流感，根據媒體爆料指出，該部隊隊長沒有在第一時間通報此事，疫情才會擴大，但航特部對此回應，持續監控中，並未發生群聚感染問題。

根據《蘋果日報》報導，爆料者表示，由於攻擊第一作戰的隊長怕麻煩，因此並沒有向602旅部進行通報此項疫情一事，釀成疫情擴大，航特部澄清說，自5日發生有休假官兵確診感染A型流感後，均有向上回報，而在周休二日後，才有營內3名官兵確診為A型流感，因此也針對感染官兵的區域進行消毒作業，因此絕無爆料者指稱的沒有向上通報。

航特部表示，由於有7人是在休假期間感染，均依規定在家「自我隔離」休養中，而營內3名確診病例，僅1人留在營內「自我隔離」，其餘2人也返家休養，目前疫情並未擴大，也依規定進行消毒，但航特部仍持續監控中，並未發生群聚感染問題。

而小規模A型流感是否影響部隊戰力，航特部回應，這次感染的人都是士、兵階層，飛官並無受到感染，因此戰力並不會受到影響；目也要求審體不適的官兵要戴口罩，避免發生群聚感染，確保部隊戰力。

▲國軍。（示意圖／記者季相儒攝）