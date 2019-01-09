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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

華南王子林知延、新光公主吳欣盈　二審逆轉改判離婚

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▲▼華南王子林知延、新光公主吳欣盈，二審判准離婚。（圖／資料照）

▲華南王子林知延、新光公主吳欣盈，二審判准離婚。（圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

華南銀行副董事長林知延和妻子、「新光金公主」吳欣盈離婚案件，林知延起訴請求離婚，一審吳欣盈勝訴，法院不准離婚。案經上訴，高等法院二審9日宣判，改判准二人離婚。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，當時因2人身價不凡，被喻為王子與公主的世紀婚禮。但兩人僅結婚2年多，就發生問題。林知延2013年諮詢律師劉宗欣後，找了徵信業者，在吳欣盈的車輛上裝上GPS，紀錄吳欣盈的車輛位置、行蹤。但吳欣盈的司機發現被不明車輛跟監，檢查車輛後，發現裝設在後保險桿內的GPS，報警處理，才揪出林知延的行為。

林知延發現2013年8月間，吳欣盈在與全球青年領袖論壇友人的聚會中，與某名男子拍攝親密照片，懷疑出軌。吳欣盈坦承對方為新加坡籍論壇成員，兩人曾共赴英國、義大利等地旅行，也在國外有多次會面。林知延認為吳欣盈違反婚姻忠誠義務，訴請離婚。

吳欣盈則在庭上反駁，主張該照片是多名友人起鬨時拍攝，並未出軌；她也說自己正為人工受孕調養身心，對婚姻仍抱有期待。案經台北地院一審審理後，雖然認為該照片有碰嘴等不當行為，但無法僅依照片，就認定吳欣盈出軌。

另北院調查，吳欣盈從2013年7月間確實準備人工授孕，並承受藥物所產生的皮膚過敏紅腫、身體浮腫、噁心、腹脹等副作用，證明吳欣盈對婚姻仍有期待，雙方婚姻並未達難以維持地步，因此一審不准離婚。

案經上訴，高等法院9日二審作出改判，認為2人婚姻已無法維持，因此改判准離婚。可上訴。本案另外衍生吳欣盈控告林知延裝設GPS涉嫌妨害祕密罪，一審認為GPS定位器不能錄音，等同一般跟車，徵信社業者也沒拍到隱私畫面，不構成妨害秘密罪，2017年11月判林等4人均無罪，這部分上訴二審審理中。

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關鍵字：法律,人權,華南,新光,林知延,吳欣盈,離婚,二審,高等法院

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