　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／審判獨立並非獨斷　我們需要國家級鑑定中心

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼科學鑑定，專家證人，鑑定制度。（圖／視覺中國）

▲法官只是法律專家，每當事實涉及專業，便需要依賴鑑定來加以確定，我們需要專業且公正的國家級鑑定中心。（圖／視覺中國）

憲法第80條規定：「法官依據法律獨立審判，不受任何干涉。」這是保障法官審判獨立的規定。所謂「不受任何干涉」，就外部而言，不但其他機關不得干涉，縱使法院內部亦不得干涉。換言之，法官審判只是依據自己對於事實認定，以及法的確信來審判。

現任美國最高法院大法官史蒂芬･布雷耶（Stephen Breyer）的名言：「司法獨立的意義，就是根據法律和事實做決定。」（Independence means you decide according to the law and the facts.）。易言之，一個案件的處理，包括事實認定與法律適用，完全憑藉法官個人一己的自由心證來裁判，才是審判獨立。然而事實真是如此嗎？

就法的層面而言，自由心證並不是「法官想怎麼說，就怎麼說」，雖然在案件處理上，法官確實有自由判斷的空間，但並非恣意，而是要依據經驗法則、論理法則，在綜合所有證據的基礎下，來判斷事實的過程和真假。所以自由心證其實並不自由，只是排除外在干擾的情況下，「自主」作成對事實和證據的判斷而已。

可是，法官只是法律專家，對於事實真假的判斷，未必會比一般理性或有經驗的人來得高明。每當事實涉及專業，例如：工程施作有無瑕疵、醫療行為有無過失等，經常需依賴鑑定來加以確定，法官哪來的能耐可以獨立作主？縱使在法律適用上，因法條規範不清，學說見解紛歧，作為法律專家的法官，也未必得以自主決定，有時也必須委請法學教授作法律鑑定意見。這些鑑定結果對法官心證的形成有莫大的拘束力，形同「影子法官」。講得不客氣一點，其實可以左右判決結果，所以審判獨立並非法官一己獨斷的藉口，審判獨立其實也沒那麼獨立，而是到處受到掣肘。

尤其在現今專業分工、隔行如隔山的年代，除非法官的專業能力強到足以壓制專家的專業意見，否則難保不會被牽著鼻子走。但專業能力的養成並非一蹴可幾，非數十年不能竟其功，而司法現狀又呈現法官辦案數量超過負荷，法官哪有多餘時間去學習專業；雖然法官學院努力舉辦研習，希望加強法官的專業能力，但每年參加幾場講習，也不過就法律問題炒炒冷飯而已，對專業能力的增長極為有限。

因此，審判獨立的內部界限應該被重新定義，司法實務不應該再自欺欺人、掩耳盗鈴，仍採鑑定意見只供參考，不能拘束法官的看法，而應該確認鑑定意見的證明力，有拘束法官自由心證的效力。所以，當務之急，應建立專業的鑑定機構。

目前台灣尚未有國家級的鑑定中心，僅有的鑑定機構散布在各機關內部，例如：法務部調查局鑑定毒品、法醫研究所鑑定死因、刑事警察局鑑定槍械有無殺傷力、行政院衛生福利部醫事審議小組鑑定有無醫療過失等，其餘的鑑定機構就屬學術機構、醫院、各公會等。每每一有糾紛，找鑑定人是訴訟當事人角力的重點，也是法官抉擇的難題。但這些鑑定機構良莠不齊，大都未受監督，訴訟實務上，更常見當事人事先找好有利於己的鑑定人作好鑑定意見後，再據以起訴，先創造有利的戰場，他造如要推翻鑑定結果，勢必要另外花費時間、勞力、費用找尋其他的鑑定人，對於審判程序的進行造成延宕。

縱使鑑定人出庭接受詰問，在法官及辯護人的專業知識遠不如己的情況下，詰問也只是隔靴搔癢，作作樣子而已。因此，唯有儘速統合建立國家級的鑑定中心，才能重振人民對於司法的信任。

審判要獨立不要獨斷，只有依賴專業鑑定來輔助，審判獨立並不是拒絕專業鑑定的藉口。

好文推薦

湯文章／【大法官開庭】法庭之友說的是專家意見或公開遊說？

湯文章／孝子、法拉利與超跑條款　怎樣才算合理？

湯文章／公務員擁雙重國籍，就會對國家不忠誠？

●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
小潘潘求助3C董娘2千萬救夫！江欽良保險箱檢調打開傻眼
新北托嬰中心狠虐童　政府勒令停業相關人員終身列管
妻要回高雄娘家過年！夫「除夕要在婆家」她做出無奈決定

關鍵字：法律,司改人權,湯文章,鑑定,國家級鑑定中心,審判獨立,影子法官,科學鑑定

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

吳景欽／未受交互詰問的機關鑑定該被取代嗎

蘇友辰／壞人或病人？監護處分能減少精障者再犯罪？

謝碧珠／科學鑑定落實司法正義

金孟華／當刑事司法與科學相遇　證據不等於真相

李俊億／證物遺失　帳算被告

湯文章／審判獨立並非獨斷　我們需要國家級鑑定中心

醉漢充「正義魔人」狂檢舉　員警恫嚇兼索賄20萬獲緩刑

當愛情褪色，恐怖情人環伺…法界：保護令，保護您！

國中生網購狂買40萬！檢方：限制行為能力人交易問題

雷皓明／【說好的商業法院評論4】借鏡他國　為商事訴訟找回及時正義

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

湯文章／審判獨立並非獨斷　我們需要國家級鑑定中心

醉漢充「正義魔人」狂檢舉　員警恫嚇兼索賄20萬獲緩刑

當愛情褪色，恐怖情人環伺…法界：保護令，保護您！

國中生網購狂買40萬！檢方：限制行為能力人交易問題

雷皓明／【說好的商業法院評論4】借鏡他國　為商事訴訟找回及時正義

吳志豪／【說好的商業法院評論3】我們需要哪種商業法院？

【說好的商業法院專題4】會計師：減少訟爭時間，不要再有下個SOGO經營權之爭

「史上最衰雇主」脫魯　八里雙屍案媽媽嘴老闆改判免賠

影／水泥封屍案二審　狠心嫂承諾賠4百萬仍遭判無期徒刑

劉昌坪／【說好的商業法院評論2】正義不該遲來　商業糾紛不再沒完沒了

國軍營區開放共4場次　時間、地點看這裡

女算命師倒追嫁給里長！隔年夫亡想討800萬遺產　里長子女：錢都被她花光

爬山見「毛絨黑炭球」卡洞口冬眠　他好奇一戳…後悔了

獨行俠提升表現的祕訣　庫班採用罕見「黑科技」（二）

獨行俠提升表現的祕訣　庫班採用罕見「黑科技」（一）

余祥銓澳門一天賭輸百萬！　回台飛機上崩潰哭了

美國模式初選成本高、易遭灌票　民進黨20年前曾用過

南科大廠爆作業員無塵室打架　網：史上「最乾淨」對決！

遊戲產業商機大　規模已超越影視及音樂

郭信良有望重回民進黨？　跟陳亭妃「吃蝦」照曝光

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

法律熱門新聞

員警對醉漢索賄20萬　二審獲緩..

媽媽嘴老闆免賠　謝依涵獨賠63..

當愛情褪色　法界：聲請保護令自..

限制行為能力人交易　檢方：視情..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

不要再有下一個SOGO經營權之..

吳至格／小律師的膽識

騎單車酒測超標　法界：罰300..

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

劉昌坪／設置商業法院刻不容緩

吳景欽／從大巨蛋案談圖利罪存廢

吳志豪／我們需要哪種商業法院？

馮美珊／被判刑不一定要入監服刑

越南證明頂新油安全　魏應充應獲..

更多熱門

相關新聞

員警對醉漢索賄20萬　二審獲緩刑

新北市林口分局員警林威廷，受理轄區內周姓男子酒醉後，在凌晨多次檢舉社區內違規停放機車問題，最後還被周男投訴。林員不滿，恫嚇周男說要法辦，並順勢向周男索取20萬元，經討價還價為5萬元。周男匯款2萬後舉報林員收賄，林員遭起訴，一審判刑1年5月，緩刑2年。案經上訴，二審仍判林員緩刑。

當愛情褪色　法界：聲請保護令自保

限制行為能力人交易　檢方：視情況

不要再有下一個SOGO經營權之爭

媽媽嘴老闆免賠　謝依涵獨賠631萬

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

網狂推！好市多神級可可爆好喝

曾之喬親口認他是「現任男友」！

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面