湯文章／審判獨立並非獨斷　我們需要國家級鑑定中心

▲法官只是法律專家，每當事實涉及專業，便需要依賴鑑定來加以確定，我們需要專業且公正的國家級鑑定中心。（圖／視覺中國）

憲法第80條規定：「法官依據法律獨立審判，不受任何干涉。」這是保障法官審判獨立的規定。所謂「不受任何干涉」，就外部而言，不但其他機關不得干涉，縱使法院內部亦不得干涉。換言之，法官審判只是依據自己對於事實認定，以及法的確信來審判。

現任美國最高法院大法官史蒂芬･布雷耶（Stephen Breyer）的名言：「司法獨立的意義，就是根據法律和事實做決定。」（Independence means you decide according to the law and the facts.）。易言之，一個案件的處理，包括事實認定與法律適用，完全憑藉法官個人一己的自由心證來裁判，才是審判獨立。然而事實真是如此嗎？

就法的層面而言，自由心證並不是「法官想怎麼說，就怎麼說」，雖然在案件處理上，法官確實有自由判斷的空間，但並非恣意，而是要依據經驗法則、論理法則，在綜合所有證據的基礎下，來判斷事實的過程和真假。所以自由心證其實並不自由，只是排除外在干擾的情況下，「自主」作成對事實和證據的判斷而已。

可是，法官只是法律專家，對於事實真假的判斷，未必會比一般理性或有經驗的人來得高明。每當事實涉及專業，例如：工程施作有無瑕疵、醫療行為有無過失等，經常需依賴鑑定來加以確定，法官哪來的能耐可以獨立作主？縱使在法律適用上，因法條規範不清，學說見解紛歧，作為法律專家的法官，也未必得以自主決定，有時也必須委請法學教授作法律鑑定意見。這些鑑定結果對法官心證的形成有莫大的拘束力，形同「影子法官」。講得不客氣一點，其實可以左右判決結果，所以審判獨立並非法官一己獨斷的藉口，審判獨立其實也沒那麼獨立，而是到處受到掣肘。

尤其在現今專業分工、隔行如隔山的年代，除非法官的專業能力強到足以壓制專家的專業意見，否則難保不會被牽著鼻子走。但專業能力的養成並非一蹴可幾，非數十年不能竟其功，而司法現狀又呈現法官辦案數量超過負荷，法官哪有多餘時間去學習專業；雖然法官學院努力舉辦研習，希望加強法官的專業能力，但每年參加幾場講習，也不過就法律問題炒炒冷飯而已，對專業能力的增長極為有限。

因此，審判獨立的內部界限應該被重新定義，司法實務不應該再自欺欺人、掩耳盗鈴，仍採鑑定意見只供參考，不能拘束法官的看法，而應該確認鑑定意見的證明力，有拘束法官自由心證的效力。所以，當務之急，應建立專業的鑑定機構。

目前台灣尚未有國家級的鑑定中心，僅有的鑑定機構散布在各機關內部，例如：法務部調查局鑑定毒品、法醫研究所鑑定死因、刑事警察局鑑定槍械有無殺傷力、行政院衛生福利部醫事審議小組鑑定有無醫療過失等，其餘的鑑定機構就屬學術機構、醫院、各公會等。每每一有糾紛，找鑑定人是訴訟當事人角力的重點，也是法官抉擇的難題。但這些鑑定機構良莠不齊，大都未受監督，訴訟實務上，更常見當事人事先找好有利於己的鑑定人作好鑑定意見後，再據以起訴，先創造有利的戰場，他造如要推翻鑑定結果，勢必要另外花費時間、勞力、費用找尋其他的鑑定人，對於審判程序的進行造成延宕。

縱使鑑定人出庭接受詰問，在法官及辯護人的專業知識遠不如己的情況下，詰問也只是隔靴搔癢，作作樣子而已。因此，唯有儘速統合建立國家級的鑑定中心，才能重振人民對於司法的信任。

審判要獨立不要獨斷，只有依賴專業鑑定來輔助，審判獨立並不是拒絕專業鑑定的藉口。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。