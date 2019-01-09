台南市安平區供水改善工程　328戶停水請儲水備用

▲自來水公司六區處辦理「安平區安平路500巷17弄供水改善工程」，部分地區停水，請民眾配合節約用水並預作儲水準備。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

自來水公司六區處指出為辦理「安平區安平路500巷17弄供水改善工程」，致轄區內部分地區328戶停水，請民眾配合節約用水並預作儲水準備。

停水區域及時間：安平路448號~636號、安平路500巷17弄、安平路550巷17弄、安平路500巷9號~23號（奇數側）、安平路500巷25弄3號~43號（奇數側）、安平路550巷35弄3號~49號（奇數側）、安平路550巷（安平路口至安平路500巷25弄路口）雙側、安平路606巷（安平路口至安平路550巷35弄路口）雙側；1月10日至1月11日共2日上午8時至下午6時，下午6時後恢復供水，遇雨順延。

停水前：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，且易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

此外，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生2次污染。復水後管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如有用水問題，請撥打24小時免付費電話1910，將派人到府服務。