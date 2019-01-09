面朝海峽遠眺大陸　旗津蔣公感恩堂主神換為觀世音

▲旗津蔣公感恩堂。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／旗津報導

高雄旗津的「蔣公感恩堂」除了供奉先總統蔣介石，以及觀世音與三官大帝等神祇，由大陳義胞於1975年建造，隨著大陳人搬離旗津區，以及國軍老兵逐漸去世，祭祀的人員逐漸減少，如今蔣公像已經被移到陪奉的位置，但廟前依然懸掛中華民國國旗，內部也能看到青天白日等圖像。

記者實地走訪發現，廟前的磁磚牌坊上題「蔣公感恩堂」大字，左右兩聯寫著蔣公遺訓「以國家興亡為己任」、「至個人生死於度外」，坊頂懸青天白日滿地紅旗，穿過中庭，廟體呈現紅瓦石壁，廟頂相對比一般宮廟樸素，沒有剪粘等裝飾，廟內主神位供奉「觀音佛祖」，左側陪奉「三官大帝」，右側陪奉「蔣公」。

▲旗津蔣公感恩堂。（圖／記者馬叔安攝）

神位上有蔣介石坐像，兩側有中華民國國旗與國民黨黨旗，還有若干蔣介石生前的照片，後方為圓形青天白日黨徽下襯滿地紅，型制類似國軍軍旗，門口兩聯寫道，「蔣氏英明拯救我中華民國」、「公正廉能建設爾寶島台灣」，廟體面對台灣海峽以及對岸大陸。.

廟內碑文記載，本廟於民國乙卯年（西元1975年）由大陳義胞戴炳元等人奠基，後因建造簡便，年久而有倒塌之虞，理事會在民國癸亥年（西元1983年）籌款復健。

據了解，來此敬拜除旗津的大陳人之外，也有左營眷村的老兵和將領，每逢重大節日，當地的大陳人也會在這裡辦桌，廟婆周金鳳回憶，曾有人在蔣公冥誕提來108個壽桃。

據指出，後來加入大陳人信仰的觀世音菩薩與三官大帝，隨著祭拜蔣公的人數漸少，廟方在2006年整修後，擲筊決定將觀世音菩薩與蔣公像對調，改主神為觀世音。