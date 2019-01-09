「麻煩家裡去收屍」男欠賭債50萬留遺書跳崖　警救回苦勸

▲黃男因積欠賭債而跳崖輕生，在警協尋下即時挽回一命。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

黃姓男子因積欠50萬元賭債，在家中留下「我先走一步了...麻煩家裡去收屍」等語遺書後，自行到山區欲輕生，警獲報後立即前往協尋黃男，見其跌落山坡下10公尺，意識清楚無明顯外傷；警耐心勸導「替家人多想想」，黃男雖不語但點頭同意送醫檢查，即時挽回一條生命。

▲警消人員將黃男抬上擔架，送往豐原醫院檢查治療。

豐原警分局翁子所表示，7日晚間11點18分，有民眾到所報案稱其胞弟30歲黃男在家留下「我先走一步了，我外面欠了一屁股的債...如果不是上吊就是去公老坪跳崖，再麻煩家裡去收屍」以月曆紙寫下的遺書，稱積欠賭債多達50萬元，不想拖累家人要自行了斷。

▲黃男以月曆紙寫下遺書「我先走一步了...如果不是上吊就是去公老坪跳崖，再麻煩家裡去收屍」等語。

警員黃健祐、林建良獲報後，立即前往豐原區水源路中正公園尋找，沿著觀景台道路旁，於同日晚間11點45分，發現黃男機車，再往山坡周圍仔細查看，發現黃男跌落10公尺山坡下；警見黃男無明顯開放性創傷、意識清楚，透過柔性勸導及耐心傾聽，要黃男多想想家人，並聯繫救護車將其送往豐原醫院檢查治療。隨後，黃男家人也趕到，對於警方善行義舉表達感激。

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