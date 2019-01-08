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女友老是吻不停！親喉嚨代表「慾望展現」　用「魚」圖解各部位意義

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文／妮妮小宅女

應該很多女生都喜歡聞男朋友的味道，也很喜歡亂親男友吧？但其實我們情不自禁亂親男友時，在心理學上，每個不同的部位都代表著不同的意義哦～

但一個一個實在是有點複雜又難記，日本繪師就在推特上畫成圖，讓大家方便好記啦，來看看你的男／女友有沒有特別愛親哪個部位呢。

【跟酸酸們補充一下小知識】：圖中會用「魚」來代表，是因為沙鮻在日文叫做鱚（キス），跟kiss的發音一樣，所以才用魚來代替嘴唇。

額頭：祝福、友情
這個應該不難理解，通常落在額頭上的吻都是隱含著寵溺，也有祝福和愛慕的意味，這也適用在兩人的友情中。但看日劇那種純純的初戀，親額頭也好浪漫啦～

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

耳朵：代表誘惑
個人認為親耳朵很有誘惑的意味在餒，尤其是有的人對耳朵這個部位超敏感。

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

臉頰：表示親愛、有好感、滿足感
這蠻常發生在兩人在家看電視的時候，常常就會情不自禁想親親對方，表示出你們的親密感和疼愛。

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

嘴唇：愛情
這很明顯吧！！！除了情侶之外誰會親嘴巴啦（玩遊戲那種不算哦）

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

喉嚨：慾求
親到喉嚨，就是赤裸裸的慾望展現，代表他想更靠近你。

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

脖子：執著
脖子開始慢慢往下親…我想這也不用多做解釋了吧，那個接下來的意圖…嘿嘿嘿

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

手腕：慾望
在西方，親吻手部一直都是表禮貌的方式，也是一種愛慕、崇拜的感覺，在這裡也有差不多的意思，你對另一伴的感覺是崇拜的。

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

手背：敬愛
就像前面提到的，手背的敬愛意味又更濃厚，有種公主與騎士的感覺。

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

掌心：懇求

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

腰部：束縛

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

大腿：支配
但是親小腿的話意思就相反了哦，那是「服從」的意思。

大檸檬用圖（圖／翻攝自推特@mijio320）

最後的束縛和支配，嘿嘿嘿，這讓我想到些色色的事，不好說。但老實說雖然感覺學到了什麼，但是一直看到被魚親…只有我覺得感覺起來超痛的嗎XD

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關鍵字：兩性,愛情,親吻,部位,男女,妮妮小宅女

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