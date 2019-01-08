女友老是吻不停！親喉嚨代表「慾望展現」　用「魚」圖解各部位意義

文／妮妮小宅女

應該很多女生都喜歡聞男朋友的味道，也很喜歡亂親男友吧？但其實我們情不自禁亂親男友時，在心理學上，每個不同的部位都代表著不同的意義哦～

キスする場所の意味。



額へのキス…（祝福/友情）

耳へのキス…（誘惑）

頬へのキス…（親愛/厚意/満足感）

唇へのキス…（愛情）

喉へのキス…（欲求）

首筋へのキス…（執着）

手首へのキス…（欲望）

手の甲へのキス…（敬愛）

掌へのキス…（懇願）

腰へのキス…（束縛）

腿へのキス…（支配） — 大和 (@mugen0082) 2018年12月9日

但一個一個實在是有點複雜又難記，日本繪師就在推特上畫成圖，讓大家方便好記啦，來看看你的男／女友有沒有特別愛親哪個部位呢。

なかなか覚えられないのでイラストにしてみました pic.twitter.com/cDlXe15bFA — みじお かね (@mijio320) 2018年12月11日

【跟酸酸們補充一下小知識】：圖中會用「魚」來代表，是因為沙鮻在日文叫做鱚（キス），跟kiss的發音一樣，所以才用魚來代替嘴唇。

額頭：祝福、友情

這個應該不難理解，通常落在額頭上的吻都是隱含著寵溺，也有祝福和愛慕的意味，這也適用在兩人的友情中。但看日劇那種純純的初戀，親額頭也好浪漫啦～

耳朵：代表誘惑

個人認為親耳朵很有誘惑的意味在餒，尤其是有的人對耳朵這個部位超敏感。

臉頰：表示親愛、有好感、滿足感

這蠻常發生在兩人在家看電視的時候，常常就會情不自禁想親親對方，表示出你們的親密感和疼愛。

嘴唇：愛情

這很明顯吧！！！除了情侶之外誰會親嘴巴啦（玩遊戲那種不算哦）

喉嚨：慾求

親到喉嚨，就是赤裸裸的慾望展現，代表他想更靠近你。

脖子：執著

脖子開始慢慢往下親…我想這也不用多做解釋了吧，那個接下來的意圖…嘿嘿嘿

手腕：慾望

在西方，親吻手部一直都是表禮貌的方式，也是一種愛慕、崇拜的感覺，在這裡也有差不多的意思，你對另一伴的感覺是崇拜的。

手背：敬愛

就像前面提到的，手背的敬愛意味又更濃厚，有種公主與騎士的感覺。

掌心：懇求

腰部：束縛

大腿：支配

但是親小腿的話意思就相反了哦，那是「服從」的意思。

最後的束縛和支配，嘿嘿嘿，這讓我想到些色色的事，不好說。但老實說雖然感覺學到了什麼，但是一直看到被魚親…只有我覺得感覺起來超痛的嗎XD

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