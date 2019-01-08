哭成「泡泡眼」也不怕！棕色眼影神奇修飾　疊上橘色系讓你炯炯有神

文／長井香織（日本知名髮妝設計師）

譯／林以庭

＊雙眼浮腫時，用棕色眼影完美修飾



▲只有左眼擦了棕色眼影／圖／悅知文化提供，請勿隨意翻拍，以免侵權



▲只擦左眼時，睜開眼睛的模樣／圖／悅知文化提供，請勿隨意翻拍，以免侵權

身體不舒服時、生理期、大哭過後的腫脹雙眼，只要使用眼影，就能讓雙眼恢復精神。

這個情況要使用的是棕色的眼影。沒有棕色眼影的人，也可以用眉彩盤的棕色取代。棕色的功用在於替眼皮製造陰影，有了陰影之後，眼睛看起來就會稍微凹陷一些。

重點在於塗抹的範圍，範圍要比平時的眼影塗的面積更大，延伸到眉毛下方的骨頭，擦滿整個眼皮。用手指在這個大到驚人的範圍上推開眼影，若是下手不夠重就無法達到效果。

一開始先擦在眼皮上，然後再一口氣延伸到眉骨下方的眼窩，運用眼影製造出陰影的效果。其實顏色越深，陰影也會越明顯，但是看起來會很不自然，所以只要選擇和膚色相近的棕色、米色的話，就肯定不會失敗。

浮腫的雙眼是不需要畫眼線的，畢竟眼皮的肉交疊在一起，就算畫了眼線也看不見，睫毛夾也只需要夾翹睫毛的根部即可。

想完美掩飾浮腫雙眼的人可以利用戴眼鏡來製造一些陰影。

＊橘色眼影，讓凹陷的雙眼更豐腴



▲可以往早上的棕色眼影上再疊一層／圖／悅知文化提供，請勿隨意翻拍，以免侵權



▲雙眼上妝後，睜開眼睛的模樣／圖／悅知文化提供，請勿隨意翻拍，以免侵權

有時候到了傍晚，眼皮就會下陷，看起來很憔悴……雙眼凹陷時，一樣可以用眼影來解決問題。

碰到這種情況時，就在眼皮上擦上橘色系眼影吧。如果沒有橘色眼影的話，用杏色腮紅代替也可以。需要塗抹的範圍和浮腫的情況時一樣，從眼皮一直延伸到眉骨下方眼窩的大範圍。只要在這個區塊上色，眼睛就會瞬間變得較為豐腴。

也可以像圖片一樣，早上是帶著棕色眼妝出門，傍晚覺得眼皮有些下陷的話，就直接在上方覆蓋一層橘色眼影。

此外，有些人隨著年齡的增長，眼皮總是處在有些凹陷的狀態，那就從早上開始帶著橘色眼妝出門吧。這個顏色對於「好像老了」或「好像很憔悴」的情況非常有效。

另外，對凹陷的雙眼來說，最危險的就是「藍色或綠色系」的眼影，因為這些都是製造陰影的顏色，只會讓雙眼看起來更加凹陷、更加憔悴。



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＊本文摘錄自《完妝後就是美人：大人的化妝書II：任何狀況都能完美修飾的專業技巧》

作者：長井香織

譯者：林以庭

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