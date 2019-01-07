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吸毒成癮28年　「毒害一生」悔恨無法自拔

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▲台南市警一分局查獲57歲李姓品通緝犯（左），起獲海洛英毒品。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警一分局查獲57歲李姓品通緝犯（左），起獲海洛英毒品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

57歲李姓男子吸毒28年頭之久，李男在染上惡習之後百病叢生，又患有糖尿病宿疾，2018年初在監服刑因病保外就醫，又苦於毒癮難耐，吸毒且販賣一級毒品海洛因遭警方送辦，因未到庭遭致毒品通緝，市警一分局1月6日下午循線將他查獲送辦，李嫌一生與毒為伍痛苦不已。

台南市警一分局東寧派出所所長李振維、警員鄭丁維、楊元林，循線得知台南地檢署及台南地院所發布之57歲李姓毒品通緝犯，經常於轄內育樂街一帶出沒，遂規劃勤務積極編排員警至該路段執行查緝任務。果然1月6日下午3時30分許，在育樂街執行肅竊查抄勤務時，發現李嫌蹤跡，員警見機不可失，立即趨前包圍逮捕歸案，當場起出一級毒品海洛因3小包共計7.68公克，即帶返派出所調查。

據警方表示李嫌早從1991年間即開始施用一級毒品海洛因，至今已逾28年頭之久。李男在染上吸毒惡習之後，因生活作息顛倒混亂及毒品副作用之下，導致身體免疫力降低，百病叢生，又患有糖尿病宿疾，還需每日注射胰島素以控制病情。李嫌於2018年初在監服刑因病保外就醫，又苦於毒癮難耐，吸毒且販賣一級毒品海洛因遭警方查獲送辦，且於台南地檢署傳訊未到庭遭致發布通緝，刑期共計達19年6個月。全案偵訊後依毒品罪嫌移送法辦及歸案。

南市警第一分局表示，毒品會對腦中樞神經造成傷害，吸毒者為達到預期的效果，容易在不知不覺中，過度使用劑量，而造成中毒現象。身體亦會產生流淚、打哈欠、嘔吐、腹痛、痙攣、焦躁不安及強烈渴求藥物等症狀，通常一旦染毒後就極難戒絕，呼籲民眾應遠離毒品的誘惑與傷害！

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關鍵字：吸毒,成癮,毒害,悔恨

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