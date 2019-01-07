陳思宇「利益迴避」不進財委會　何志偉嘆：選舉不攻擊不騷擾多好

▲何志偉。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立委補選戰「柯家軍」陳思宇遭爆料叔叔陳建揚是陽信銀行董事，陳思宇6日表示，基於利益迴避，若當選立委不進財委會。民進黨立委參選人何志偉繼父陳勝宏經營陽信銀行，他受訪時被媒體問及是否會跟進陳思宇一樣不進入財委會，他對此表示，哪一個委員會不是重點，還嘆若選舉能回歸到不攻擊、不騷擾，台灣會更美好。

陳建銘6日在臉書發文轉貼2013年的新聞，內容問到「咦？陽信銀行何時上市上櫃了」、「到中國開分行目的為何，令人不解」，暗酸女兒對手何志偉。底下留言卻被網友質疑陳建揚也是陽信股東之一。叔叔被爆是陽信銀行董事，陳思宇一早接受廣播專訪時允諾，如果當選立委進入立法院，不會進入財政委員會，她也強調「金權政治」中金不是問題，權才是問題。

何志偉中午受訪時被問及利益迴避問題，他回應，「有經驗的民意代表都知道，哪一個委員會不是問題，重點是做什麼事，現在如此公開透明，盼能回歸代議士民主，這一座城市才是主角、人民才是主角。相關問題問很多次了就不回應了，我相信沒有一個民意代表會為了要進特別哪個委員會這麼拚。」

何志偉感嘆，每次選舉都會被問一樣的問題，很多台灣企業都很努力，但自己是獨立個體，希望選舉能回歸到不攻擊、不騷擾，台灣才會變得更美好。

至於5日掃街碰到陳思宇被喊「想看腹肌」，何志偉受訪時感嘆，「如果我們腳色對換呢？職場上面對同事、面對下屬、面對上司，到底應該要如何回覆、有何感想，我想大眾自有他的公評。」他強調個人感覺不重要，但身為民意代表應該要注意自己及別人的感覺。