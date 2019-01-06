陳思宇「撩」何志偉「想看腹肌」　打選戰盼邀藝人站台

▲陳思宇太平市場掃街。（圖／陳思宇辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

立委補選戰剩下不到一個月就要投票，民進黨候選人何志偉、「柯家軍」陳思宇6日一早在太平市場掃街再撞場。兩人碰頭陳思宇使出「撩功」，笑喊，「好久不見，下次想看你的腹肌」，讓何志偉尷尬不知如何回應，事後受訪時表示自己「只關心基層」。

繼上週士林市場掃街拜票，陳思宇與何志偉「你追我跑」，相隔十公尺卻沒有碰上，這次來到太平市場，何志偉身邊有七位里長相陪，陳思宇則有自己競選團隊助陣，兩人這回終於碰頭。何志偉團隊先表示，「陳思宇加油」，她見到對方則熱情打招呼，「好久不見，身體還好嗎？下回想看你的腹肌，粒粒分明」，讓何志偉尷尬不知如何接話，隨後著轉身離開。

何志偉受訪時對於「想看腹肌」回應自己「只關心基層」，他表示，很感謝里長、億元、立委替他打電話拉票，自己也會多傾聽民意。民調領先兩位對手，何志偉自嘲腿短比較努力，很感謝里長幫忙，自己雖然瘦了十公斤，但會用肉身保住立委席次。

陳思宇受訪時表示，自己比較年輕，打選戰也要用輕鬆、快樂的方式，日後不排除推出歌曲，要讓大家朗朗上口。面對對手有大咖助陣，陳思宇說若有跨界站台也很好，「希望有更多年輕朋友、或是藝人朋友站台我也很樂意，希望有這樣的朋友來支持我」。