特斯拉CEO：夏天完成上海工廠初步建設　年底生產Model 3

▲特斯拉Model 3。（圖／翻攝自TESLA網站）

記者馬叔安／台北報導

特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）7日在推特表示，很期待天上海舉行的超級工廠（Gigafactory ）動工儀式，預計在今年夏天完成初步的建設，並於年底進行Model 3車輛的生產，並在明年達到量產，而上海生產的Model 3將針對大中華地區服務。

新京報網指出，特斯拉汽車香港有限公司已在去年5月10日於上海成立特斯拉（上海）有限公司，註冊資本1億元人民幣，之後該公司以9.73億元人民幣取得上海臨港裝備產業區的工業用地，並與上海市規劃和國土資源管理局簽訂土地出讓合約，上海超級工廠在臨港地區正式落地。

Aiming to finish initial construction this summer, start Model 3 production end of year & reach high volume production next year — Elon Musk (@elonmusk) 2019年1月7日

▲埃隆·馬斯克的推特發文。（圖／翻攝自Twitter／Elon Musk）

據了解，特斯拉上海超級工廠建成後，生產車型包括Model 3和Model Y，目標年產25萬輛純電動整車。另據特斯拉去年提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，公司計劃將Model 3的產能提升至每周一萬輛的水平，其中3000輛Model 3產能由上海超級工廠負責，並將專為中國市場供應。

此外，上海超級工廠落地後，特斯拉在華售價有望大幅下調。據指出，特斯拉在大陸國產化後，價格預計將大幅下降40%以上。

馬斯克表示，上海超級工廠將為大中華生產買得起的Model 3和Model Y型號，而所有型號的Model S和Model X和更高價的Model 3和Model Y依然會在美國生產。

▲特斯拉Model 3產能步入正軌 執行長Elon Musk推特發文拱促銷（圖／路透社、推特）

特斯拉網站指出，Model 3的性能可由3.5 至 5.6 秒從時速0加速至60英里，並具有220 至 310 英里的續航里程。

特斯拉（Tesla Inc.）公司是美國最大的電動汽車及太陽能公司，產銷電動車、太陽能板及儲能設備。伊隆·馬斯克生於1971年6月28日，除了特斯拉的創辦人，也是航太業製造商SpaceX的創辦者，目前擔任Space X的執行長兼首席設計師、特斯拉汽車執行長兼產品架構師、以及SolarCity的董事長，也是現代第一輛可行電動車Tesla Roadster的聯合設計者之一。