特斯拉CEO：夏天完成上海工廠初步建設　年底生產Model 3

記者馬叔安/台北報導

特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)7日在推特表示,很期待天上海舉行的超級工廠(Gigafactory )動工儀式,預計在今年夏天完成初步的建設,並於年底進行Model 3車輛的生產,並在明年達到量產,而上海生產的Model 3將針對大中華地區服務。

新京報網指出,特斯拉汽車香港有限公司已在去年5月10日於上海成立特斯拉(上海)有限公司,註冊資本1億元人民幣,之後該公司以9.73億元人民幣取得上海臨港裝備產業區的工業用地,並與上海市規劃和國土資源管理局簽訂土地出讓合約,上海超級工廠在臨港地區正式落地。

Aiming to finish initial construction this summer, start Model 3 production end of year & reach high volume production next year