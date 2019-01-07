影／正妹參加年會遇車禍毀容　權健秒刪會籍＋撇責「此事與公司無關」

記者馬叔安／台北報導

3年前在天津曾發生一場巴士車禍，當時車上的人們正準備去參加最近遭偵查的「權健」公司年會，有位在這次意外中毀容的女子張璐璐回憶，當時權健對車禍受害者態度冷落，還要求對外宣稱是去旅游，而非參加公司年會，車禍和公司也無關，算是透過這次意外事件「看清了它的真面目！」，如今只希望權健能履行當初承諾的賠償。

《封面新聞》報導，這場車禍發生於2015年1月26日中午12點，在天津武清區京環線王慶坨限高處附近，造成2死47傷，當地離天津權健總部只有20公里，而車上的乘客都是權健「永成系統」的洛陽經銷商。

在這場車禍中生還的張璐璐面部受傷毀容，當時母親曾阻止參加年會，但自己執意要走，在權健的活動中參加的人大都是「90後」，且開著名車，還有一個「老師」和一個「中間人」來接應她，工作室的人讓她對外不要說是權健經銷商，她本人也沒拿到任何正式的經銷商授權證書，「我感覺他們說話都是偷偷摸摸的，還讓我去拉人頭」。

▲張璐璐車禍前後照片。（圖／翻攝自《封面新聞》）

張璐璐說，當時全身心投入到權健的事業中，由於家離工作室很近，但那段時間晚上不回家，就把幾張床一拼，與夥伴直接睡在工作室，還參與了年會節目舞蹈《愛天愛地愛權健》。但她在車禍中昏倒後，一個星期後才醒來，曾有領導來打招呼，要求對外宣稱是去旅游，而非參加公司年會，並許諾公司會有補償，但在出院後，不但被移出權健會員系統，且再也打不通相關負責人的電話，甚至收到公司通知沒有「永成系統」，車禍和公司也無關，至今權健對此事尚無回應。

張璐璐說自己被「洗腦洗得很厲害」，後來自費做了整容手術，「車禍發生時，我連男朋友都還沒有，現在這個樣子，很多銷售工作也沒法做了」她現在只希望權健能履行承諾，給她們一個公道。