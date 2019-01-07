　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／正妹參加年會遇車禍毀容　權健秒刪會籍＋撇責「此事與公司無關」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者馬叔安／台北報導

3年前在天津曾發生一場巴士車禍，當時車上的人們正準備去參加最近遭偵查的「權健」公司年會，有位在這次意外中毀容的女子張璐璐回憶，當時權健對車禍受害者態度冷落，還要求對外宣稱是去旅游，而非參加公司年會，車禍和公司也無關，算是透過這次意外事件「看清了它的真面目！」，如今只希望權健能履行當初承諾的賠償。

《封面新聞》報導，這場車禍發生於2015年1月26日中午12點，在天津武清區京環線王慶坨限高處附近，造成2死47傷，當地離天津權健總部只有20公里，而車上的乘客都是權健「永成系統」的洛陽經銷商。

在這場車禍中生還的張璐璐面部受傷毀容，當時母親曾阻止參加年會，但自己執意要走，在權健的活動中參加的人大都是「90後」，且開著名車，還有一個「老師」和一個「中間人」來接應她，工作室的人讓她對外不要說是權健經銷商，她本人也沒拿到任何正式的經銷商授權證書，「我感覺他們說話都是偷偷摸摸的，還讓我去拉人頭」。

▲張璐璐車禍前後照片。（圖／翻攝自《封面新聞》）

▲張璐璐車禍前後照片。（圖／翻攝自《封面新聞》）

張璐璐說，當時全身心投入到權健的事業中，由於家離工作室很近，但那段時間晚上不回家，就把幾張床一拼，與夥伴直接睡在工作室，還參與了年會節目舞蹈《愛天愛地愛權健》。但她在車禍中昏倒後，一個星期後才醒來，曾有領導來打招呼，要求對外宣稱是去旅游，而非參加公司年會，並許諾公司會有補償，但在出院後，不但被移出權健會員系統，且再也打不通相關負責人的電話，甚至收到公司通知沒有「永成系統」，車禍和公司也無關，至今權健對此事尚無回應。

張璐璐說自己被「洗腦洗得很厲害」，後來自費做了整容手術，「車禍發生時，我連男朋友都還沒有，現在這個樣子，很多銷售工作也沒法做了」她現在只希望權健能履行承諾，給她們一個公道。

ET快訊
「手滑刷了1年會員」問：逛Costco怎回本？網曝省錢秘訣
抓包尼克和女生親密照！Ashly大哭：為何騙我
金球獎／完整得獎名單

關鍵字：權健,年會,張璐璐

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

家屬殯儀館問廁所在哪？親友神回「過奈何橋右轉就到」他氣翻...

「裹棉被」盜ATM！　奇葩賊開不了門「秒扮忍者」爬牆落跑

影／正妹參加年會遇車禍毀容　權健秒刪會籍＋撇責「此事與公司無關」

影／賣「空氣罐頭」爽賺1.8千萬　他自豪「年銷47萬罐10升可吸220次」

快訊／馬雲出清淘寶股權？　阿里闢謠：從未轉讓、也沒有這個打算

拉近實力差距！陸太空支出超過俄2倍　美智庫：無法忽視的對手

特斯拉CEO：夏天完成上海工廠初步建設　年底生產Model 3

上排牙全拔光！28歲女慘變無牙婆　崩潰喊：我還沒找到對象呢

男老師鑿冰冬泳炫技　失去方向慘困「4公分冰層」溺斃

人妻謊稱被直銷綁架　癡情夫千里救妻慘發現「綠光」真相

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

家屬殯儀館問廁所在哪？親友神回「過奈何橋右轉就到」他氣翻...

「裹棉被」盜ATM！　奇葩賊開不了門「秒扮忍者」爬牆落跑

影／正妹參加年會遇車禍毀容　權健秒刪會籍＋撇責「此事與公司無關」

影／賣「空氣罐頭」爽賺1.8千萬　他自豪「年銷47萬罐10升可吸220次」

快訊／馬雲出清淘寶股權？　阿里闢謠：從未轉讓、也沒有這個打算

拉近實力差距！陸太空支出超過俄2倍　美智庫：無法忽視的對手

特斯拉CEO：夏天完成上海工廠初步建設　年底生產Model 3

上排牙全拔光！28歲女慘變無牙婆　崩潰喊：我還沒找到對象呢

男老師鑿冰冬泳炫技　失去方向慘困「4公分冰層」溺斃

人妻謊稱被直銷綁架　癡情夫千里救妻慘發現「綠光」真相

中磊去年Q4營收96.6億元　季增13%創年度新高

蛇窟挖眼鏡蛇泡酒　抓了一條再抓...貪心男遭「毒液噴眼」報復

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

中價位享新技術！NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡正式問世

萌兔「巨蛋」床上吸ㄎ一ㄤ？　又跳又滑根本嗑藥

猛龍過江／享受踢人！武跆王強調肉搏　真正跆拳精神

怪手開挖廢鹽田蓋太陽能？經部發文打臉王明鉅

苗栗獅潭出現巨大蜘蛛網　民眾驚呼：「在拍電影嗎？」

金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

紅包落空？政府補助「30K以下」低薪族　農曆年前無法發放

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

狠媽掌摑女嬰還上傳　為刺激老公..

海底撈電視突播A片　網：真貼心

妻子爆科員夫睡14代購！怒向大..

上排牙全拔光！28歲女慘變無牙..

北京故宮彩妝停產　合作方急發聲

想讓丈夫回家　她狠賞3月嬰巴掌

蔡不允一國兩制　陸官媒：要懲戒

大陸民眾肯在運動上花錢　馬拉松..

中美經貿談判將登場　美官員抵北..

毀容男整形40次娶正妹　網友不..

天降冰塊爆頭　女童目擊媽媽慘死

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

大陸體育創投陷入「低谷徘迴」

更多熱門

相關新聞

權健18人刑拘廣東分公司停業

涉嫌用「火療」造成病患死亡的「權健」公司，權健集團創始人、董事長束昱輝等18人，7日被刑事拘留，另外2名嫌犯則取保候審。此外，廣東省市場監督管理局於1月6日晚間發出通報，權健廣東分公司目前已處於停業整頓狀態。據了解，權健在廣東申請的直銷區域為廣州和佛山，因服務網點尚未經過商務部備案，不能開展直銷業務。

周洋父親：借錢告權健只想給女兒交代

管中閔赴美演講　「我一定跟台大堅持在一起」

告別單身！老闆送單身員工一人一狗

正妹被高舉重摔骨折　男主管：我就故意的

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

孫生公開「被消失」反骨真相

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

球球cos照「胸前一條線」超兇！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面