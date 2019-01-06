「習近平定調九二共識就是一國兩制」蘇貞昌肯定小英：免受大陸強制往統一走

記者蔣婕妤／台北報導

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出「習五點」並定調「九二共識」，總統蔡英文強硬回應，強調「不接受九二共識」、「反對一國兩制」。前行政院長蘇貞昌6日受訪時肯定小英說法，「把台灣主流民意清清楚楚說出來，免於受大陸這樣強制往統一路上走」。

習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出「習五點」並定調「九二共識」。他重申，「兩岸關係發展歷程證明，台灣是中國一部份，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」。

針對習近平對兩岸關係的解讀，蔡英文當天下午立刻召開記者會回應，她始終未接受「九二共識」，根本原因在北京當局定義的「九二共識」其實就是「一個中國」、「一國兩制」。她強調，「台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是『台灣共識』。」

前行政院長蘇貞昌6日一早前往新莊中港國小投票民進黨黨主席，針對蔡英文回應習近平談話，蘇貞昌表示，「大家看到習近平定調九二共識就是一國兩制、就是一個中國，這沒有模糊空間，希望大家能夠讓台灣主流民意真正展現出來，不要再用什麼九二共識，人家習近平已經講的清清楚楚，不要再閃躲，回應蔡總統呼籲，把台灣主流民意清楚講出來，免於受大陸這樣強制往統一路上走。」

▲蘇貞昌一早前往新莊中港國小投下黨主席選票。（圖／記者湯興漢攝）