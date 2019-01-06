被嗆「只嘲笑」民進黨4大老　人渣文本分析反嗆：他們變不出東西

▲民進黨4大老請蔡英文不要連任。（圖／ETtoday合成圖）

政治中心／綜合報導

日前民進黨幾位大老，包含總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師與中研院前院長李遠哲等人發表公開信，呼籲蔡英文總統不要競選2020年連任，筆名「人渣文本」的大學教授周偉航也在臉書表示，4位大老「起兵反英」不僅沒有兵馬，時機更是不對。



「人渣文本」在臉書上提到，有人說他只有嘲笑，並未對4名大老的「反英文告」做正式的分析表態，對此他則一句話回應「老話一句，要起兵反英，那你的兵馬在哪裡？」

周偉航表示不只是時機不對的問題，「你沒有兵馬，也要有陰德值召喚兵馬。就算這些台獨先進曾經有過陰德值，但現在拿來變現，也變不出什麼東西了。有啦，有召喚出一隻游盈隆，但好不好用可以客觀評估一下。」最後他嘲諷，「其實他們就是想用嘴講一講，然後就很多人為了他們的理想賣命這樣。已願他力，啊不就好棒棒。」

有許多網友贊同「人渣文本」的說法，在貼文下方留言提到，「這文早不發晚不發，偏要選在蔡英文強烈表態的隔天發，這政治判斷能力根本突破地表下限了」、「真的救了英文的支持度」、「講話也要挑時機吧，這些老綠男這個時候講這種話，讓人以為統獨一家親了」、「其實他們真的是公子獻頭啊！為了台灣人的團結犧牲了自己」。