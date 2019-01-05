老闆很變態！移工遭逼「一起當淫盜」　妹痛哭：哥哥過得不開心

新北市樹林區驚傳搶案，53歲丁姓主嫌帶著35歲外籍范姓移工潛入好友家偷竊，失風後竟從劫財改為劫色。而外籍移工妹妹今（5）日泣訴，表示哥哥在丁嫌工廠過的很不開心，丁嫌常以各種理由苛扣移工薪水，一星期前就暗示要帶移工犯案，該移工曾多次向家人哭訴，但最終仍在老闆逼迫下走上歹路。

據了解，范男2015年2月首次來台，2018年8月再次來打工，2次都在丁男工廠上班，每月待遇約2.3萬元，但丁男動輒打罵，范男向同在台灣的母親和妹妹表示：「老闆很變態」。

而丁嫌動輒苛扣范男薪水，除了每月遲付，還常跟范男借錢，每個月實際拿到手的薪水約只有一萬元，但丁嫌時常威脅要讓范男沒有工作，范男又不懂台灣的法規，只好將所有委屈往肚裡吞。

也因丁男向范男借了很多錢，丁男竟以此作為要脅，逼迫范男跟他結夥搶劫，范男萬般不願，丁嫌卻說：「你不來就不還錢，還要把你辭退」，范男走投無路，向家人哭訴：「老闆要我作我不想作的事」，家屬起初不知道丁嫌要帶著范男犯罪，還勸他忍耐，如今成為搶案同夥，范男十分後悔，其家屬更是萬分心疼，只能四處尋求法律協助。



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