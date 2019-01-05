　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

老闆很變態！移工遭逼「一起當淫盜」　妹痛哭：哥哥過得不開心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新北市樹林區驚傳搶案，53歲丁姓主嫌帶著35歲外籍范姓移工潛入好友家偷竊，失風後竟從劫財改為劫色。而外籍移工妹妹今（5）日泣訴，表示哥哥在丁嫌工廠過的很不開心，丁嫌常以各種理由苛扣移工薪水，一星期前就暗示要帶移工犯案，該移工曾多次向家人哭訴，但最終仍在老闆逼迫下走上歹路。

據了解，范男2015年2月首次來台，2018年8月再次來打工，2次都在丁男工廠上班，每月待遇約2.3萬元，但丁男動輒打罵，范男向同在台灣的母親和妹妹表示：「老闆很變態」。

而丁嫌動輒苛扣范男薪水，除了每月遲付，還常跟范男借錢，每個月實際拿到手的薪水約只有一萬元，但丁嫌時常威脅要讓范男沒有工作，范男又不懂台灣的法規，只好將所有委屈往肚裡吞。

也因丁男向范男借了很多錢，丁男竟以此作為要脅，逼迫范男跟他結夥搶劫，范男萬般不願，丁嫌卻說：「你不來就不還錢，還要把你辭退」，范男走投無路，向家人哭訴：「老闆要我作我不想作的事」，家屬起初不知道丁嫌要帶著范男犯罪，還勸他忍耐，如今成為搶案同夥，范男十分後悔，其家屬更是萬分心疼，只能四處尋求法律協助。


更多鏡週刊報導
【搶劫變猥褻】稱為錢犯案　嫌犯卻放著金融卡不拿
【搶劫變猥褻】移工抖出老闆是共犯　樹林之狼全落網
台中民間救難隊員被擄走　南投第九公墓發現屍體

ET快訊
辦婚宴流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸
冰上秀飄移「下秒碎裂墜湖」！他跳窗逃生　女友+妹泡水1天慘死

關鍵字：鏡週刊,樹林,母女,綑綁,移工,老闆

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老闆很變態！移工遭逼「一起當淫盜」　妹痛哭：哥哥過得不開心

愛孫不見外公怒告女兒遺棄　女驚爆7年前公墓棄屍親兒

救難英雄遭殺人棄屍　檢警至少約詢5關係人釐清案情

影／驚！7歲童離奇失蹤 　母驚爆：早就病死！埋屍在動物園後山

獨／網友暴動了　捕獲野生仙氣女警「簡嫚書」釣出仙女三姐妹

影／小貨車會車不慎翻入10米深山谷　車內夫妻1死1重傷

作品遭抄襲還被嗆！漫畫家蕭言中火大提告　行銷專家需賠300萬還得坐牢

檢舉獎金第2日　逃逸越南觀光客找回3人還有105人在逃

「老婆腳太厚要裱框留念」　成品讓網友激推「這就是真愛阿！」

921救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公墓　警帶回一人釐清案情

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

鬼鬼超正經站台曾之喬　「瑤瑤」兩個字秒破功

老闆很變態！移工遭逼「一起當淫盜」　妹痛哭：哥哥過得不開心

愛孫不見外公怒告女兒遺棄　女驚爆7年前公墓棄屍親兒

救難英雄遭殺人棄屍　檢警至少約詢5關係人釐清案情

影／驚！7歲童離奇失蹤 　母驚爆：早就病死！埋屍在動物園後山

獨／網友暴動了　捕獲野生仙氣女警「簡嫚書」釣出仙女三姐妹

影／小貨車會車不慎翻入10米深山谷　車內夫妻1死1重傷

作品遭抄襲還被嗆！漫畫家蕭言中火大提告　行銷專家需賠300萬還得坐牢

檢舉獎金第2日　逃逸越南觀光客找回3人還有105人在逃

「老婆腳太厚要裱框留念」　成品讓網友激推「這就是真愛阿！」

921救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公墓　警帶回一人釐清案情

阿柴朝聖「島原三柴」甜笑合照卻被兇：我只是想打卡...

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

《小飛象》周邊搶先為電影暖身！ 超萌抱枕、脫鞋...勾起童年回憶

小S外套脫落「裡面穿這樣」！　高清照特寫…網服了：只有妳能駕馭

迷你喵爽睡「iPhone盒」肉肉塞滿萌炸！只差小被被　網融化：哀鳳11？

許維恩「2019年新髮型」曝光了！　首曬彩色辮子頭…網狂讚帥

慧眼看天下／中美貿易談判存變數　前景不樂觀

尾牙魔咒！槓龜13年決定在家陪小孩　同事傳訊「8萬元掰」她哭了

中學五人制／從未丟分！北市復興2比0退花工奪北區第一

傳前海軍部長韋柏回鍋…任新國防部長　川普斥：假新聞

社會熱門新聞

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主..

即／母女遭綑綁脫衣主嫌落網！　..

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸..

婚禮主唱小三　63字聲明道歉

雙煞闖屋劫財劫色　1嫌犯落網

即／救難隊成員「遭撕票」　埋屍..

7歲童離奇失蹤 母驚爆：早埋..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

搶完銀行　元大匪自爆：去看五月..

救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公..

「最驚恐一夜」母女遭拍裸照辱6..

錯抓元大搶匪　無辜男揚言告警

2淫賊闖空門猥褻　盜用手機騙女..

更多熱門

相關新聞

狐獴多人工繁殖　他：家族形式反淘汰

可愛狐獴在台灣引發潮流，但曾在非洲與狐獴相處的攝影師溫芳玲曾呼籲大眾不要把狐獴當成寵物，表示狐獴是家族群居性，養在家裡是強迫改變其習性和天性，狐獴飼養者阿國（化名）卻持不同意見，因台灣狐獴皆為人工飼養，若採取家族形態反而會有物競天擇的淘汰，對生物延續反而是種傷害。

型男移工淪殺人犯　不爽同鄉誣偷車小刀刺死

跟蹤母女搭電梯到家門　說完「抱歉」秒狂奔

腹部留疤堅捐肝　她安慰姨：我們有一樣的疤

車友變成淫亂強盜　惡男對友下手

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

女生票選「最討厭男生3大髮型」

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

JENNIE爆出戀情後首露面！

驗血型A變O！護理師曝：不是親生的

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面