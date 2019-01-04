屍體變土壤！華盛頓州推「人類混合肥料」　死後成植物肥料

▲華盛頓州目前正在推動新的殯葬方法「人類混和肥料」。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

在美國人死亡後有2種合法的安葬方式，包括土葬或火葬，不過未來在華盛頓州（State of Washington）將可能出現第3種特別的殯葬方式，那就是「人類混合肥料」。這種以「重組」的方式將遺體放入密閉容器，利用化學將其分解成營養密集的「土壤」，隨後送回逝者家屬，並成為家中植栽的肥料。

據NBC報導，這項新型殯葬方式的法案，目前由華盛頓州民主黨參議員佩德森（Jamie Pedersen）推動，並將此法案命名為「重組法案」（recomposition bill）。佩德森表示，「目前已收到全國各地人的信，他們對成為肥料或是選擇不同的殯葬方式感到非常興奮」。

這種「人類混合肥料」的殯葬方式主要是將人類遺體放入密閉容器中，並加入鹼性液體，直到其分解成營養密集的「混和肥料」後，就可返回死者家人作為種植的肥料使用。

▲「重組法案」的推動人佩德森。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，「人類混合肥料」比起其他殯葬方式，相對環保，同時費用也更加便宜。佩德森表示，目前傳統火葬費用約1000美元（約台幣3.1萬元），但不包括服務費及骨灰盒的費用；而土葬費用則更高，大約需要7000美元（約台幣21萬元）；至於「重組混合肥料」則只需5000美元（約台幣15萬元）。

許多民眾對於這種方式是否具有傳染病產生疑慮。因此由當地有機農業副教授柏格斯（Lynne Carpenter-Boggs）主導的研究計畫中指出，「人類遺骸重組」目前是安全的。伯格斯表示，將在今年提交研究結果，其中包括「重組對於所有人適用性」及「重組的安全性將排除患有某些疾病的人」等研究。

佩德森已在州參議院簽署了該案的幾個相關提案，目前該案由民主黨控制。而華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）尚未對該法案公開表達立場。報導指出，如果該法案通過，將於2020年5月1日生效。