2019瑪法達星座大預言／石破天驚「射手年」12星座護身信物大公開

圖文／鏡週刊

2019年將是石破天驚、鉅獻連番，需要高度智慧與理性駕馭的「射手年」。就象徵意義而言，射手年是塔羅牌中的「命運之輪」（Wheel of Fortune）。隨著時代巨輪飛快推進，潮起潮落、代代換新、危中有機，是一段潛力無窮卻充滿變遷、逆轉情勢的契機年。若能選對護身信物，將有助啟動幸福、逢凶化吉。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

護身信物：埃及無敵之符「安可」（Ankh）。 埃及最有名的王者符號又稱「生命之符」，蘊含勇氣、力量、成功、健康、生命與智慧靈動。

啟動祝福：花草茶新月許願 飛向世界的展翅年，特別適用的工作、學業高昇魔法。新月日找來迷迭香（思路清晰）、薑茶（招財）、薄荷（避凶）與薰衣草（人緣與事業幸運），將4種花草混作焚香，寫下目標與作戰計畫許願，每天早上喝杯花草茶自我激勵，直到月圓日。象徵視野高度與向上提昇的「老鷹」是最佳助攻圖騰。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

護身信物：愛爾蘭「三漩渦祥雲結」（Triskelion）。 3是個多重祝福的數字，象徵過去、現在與未來旅程，帶來力量、智慧與愛情的生命奇蹟。

啟動祝福：刮目相看魔法 正值人生轉型年，讓黑馬潛力極大化的魔法。印地安人視蝴蝶為蛻變與昇華的象徵、祕密心願的信差，對著一隻蝴蝶默禱，然後放飛，它會像精靈一樣把訊息帶給老天，扭轉局面，進而順利實現。現實中也可對著貼身配件如項鍊、戒指或鑰匙環強力許願，藉著強大意念讓它產生磁吸效應，有助找回失物與趨近目標。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

護身信物：土耳其「邪惡之眼」（Evil Eye）。 伊斯坦堡最有名的藍色琉璃護身符，力量強大，據稱佩戴在身，可防小人妒忌或算計帶來的厄運。

啟動祝福：情投意合盆栽 10年一度的姻緣年，藉此創造暖性祥和的幸運空間，可招來好夥伴，讓一加一大於二。到花市買盆粉色蘭花，另外準備迷迭香、百里香與肉桂等適量香料撒在盆栽底部。向外劃個圈圈把自己與盆花圍在裡面，注視盆栽低聲默禱，祈禱群花讓氣場和諧且帶來好人緣。象徵和諧、互信與風度的「海豚」，是良緣幸運圖騰。

♋巨蟹座（6月21日至7月22日）

護身信物：西藏「盤長結」。 尼泊爾、西藏經典平安符，又稱「八吉」，有無限延續的象徵寓意。帶來幸福吉祥、友誼恆久、生生不息的好運。

啟動祝福：幸福九九 穩定的平安年，恆心是最大財富。正如「盤長結」，3色帶彩結有鎖住並延續幸福的作用。找來100公分象徵金錢、健康與成功的金、綠、藍三色緞帶各一，在末端各綁一結後，3股彩帶編織到一半，用金色或銀色束好，再分別各自打個結，重複上述步驟直到打9個結，再把編織首尾相連成「圓」。放臥室能令愛情持久。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

護身信物：希臘「護身瓶」（Greek Vase Jug）。 盛行於波斯、希臘等地，東西方共同的幸運物，蘊含平安健康、無災無難的祝福。

啟動祝福：愛的光循環 愛的能量很強的年分，熱情擁抱世界需要這則放大正能量的「愛的練習」。以印度財富女神拉克希米的心咒：Hung Vgra Peh （我將熱烈去愛），趁早起迎接日出，想像守護星太陽之光自頭灌頂源源不絕，一面默念。女神右手釋出錢幣與能量的慷慨，帶來更多財富。象徵一種付出後收穫更多的人生財富幸運循環。

♍處女座（8月23日至9月22日）

護身信物：印地安「黑豹配飾」（Jaguar）。 象徵信心、專注、準備與強勢的符號，有助增進領導力、前瞻力與愛情力與狩獵自信。

啟動祝福：定心幸運幣 安居樂業的安定年，平穩少憂是最大安慰。克服緊張的貼身小物如幸運幣有助舒緩情緒，hold住場面。挑一個年分或材質具特殊意義的勝利幣，如出生、獲獎、晉昇年，不要虛擬幣，最好銀質（守護星水星的象徵金屬）。找個新月日用意念與月光為錢幣加持，隨身放在錢包或緊張場合拿出緊握，有紓壓與招財的自我暗示。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

護身信物：西亞「法蒂瑪之手」（Hamsa Hand Fatima）。 亞非最有名的掌型護身符，Hamsa是神之五指。溫柔張開的女性手掌，帶來安心守護。

啟動祝福：過關斬將魔法 諸事紛擾的忙碌年，一心多用又要維持產出水準，除釐清輕重緩急、難易與分量，可輔以此方，藉由客製化魔法香水享有另度空間的神助攻。找來紫水晶與幸運草飾物（有鼠尾草更佳），噴上個人香水或古龍水（薄荷與迷迭香精油更佳），靜置玻璃瓶一晚。隔日拿出對著水晶、鼠尾草與飾物許願，能為應試等考驗帶來好運。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

護身信物：「聖三角」（Sacred Triangle）或金字塔型護身符。 尖角向上是火，屬陽，助提高效率、發跡崛起；向下是水，屬陰，助滋養與療癒。

啟動祝福：銀幣招財門 播種收成的財富年，不宜錯過財富翻轉力的契機。西洋風水認為，住家前門是召喚財富能量的關鍵樞紐帶，適度聚氣、沒有障礙物的玄關能招財迎富送喜。準備5個閃亮亮的銀色錢幣放在前門踏墊或地毯下，門內玄關擺上與財富有關主題，必受財神垂青。擺上象徵好運與錢運的「蟾蜍」或「錢龜」圖騰，尤為加分。

♐射手座（11月22日至12月21日）

護身信物：「生命之樹」（Tree of Life）。 廣泛存在東西文化的幸運物，有助溝通、穩定、恆心、青春與再出發，帶來庇護、滋養與耐力。

啟動祝福：數字21魔法 心寬體厚是幸運年危機，但也正是「愛美塑身」的績效年。坐在鏡子與藍色背景前，直視鏡中自己，專注發願達成預期的具體目標，默念21次自己名字，祈禱宇宙的助力。接著執行上述美麗工程連續不間斷21天，開始會有驚喜變化。象徵勇氣與決心的「藍鵲」圖騰有助強化意念、拉抬成功率。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

護身信物：丹麥「雷神索爾之槌」（Hammer of Thor）。 北歐最熱門護身神物，雷神以此槌防禦神殿，一戰成名。能為佩戴者帶來勇氣與防衛力。

啟動祝福：水之冥想 追求心靈成長的靜態年，不時獨處洗心可獲得更大力量。找個時間到戶外大自然，面對田園山澗、海洋水岸，閉上眼冥想呼吸，讓心安靜、心靈SPA。放鬆臉部，聆聽水聲，微笑著想像在每個吸納間讓水的能量進入體內，心情將獲紓緩平靜，幸福感襲來。輔以象徵療癒與青春的「葡萄」圖騰，有助靈性敏度。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

護身信物：義大利「薩丁島銀線珠」（Sarda）。 薩丁尼亞傳統以金銀線編織的珠寶，圈圈繚繞有如迷宮，據稱能除去負能量、保護身心平安。

啟動祝福：啟動願望 為目標繫上發條的夢想年，很適合這個練習正確許願的魔法。許願的內容要簡短具體，不可模糊冗長，對祈禱的守護神致敬並表明身分及願望（健康、知識、情感或財富），獻上合適的相關象徵供物以表敬意，默念3次，表達感謝，才算完成儀式。象徵忠誠與守護的「狗」圖騰，尤能帶旺運勢、實現心願。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

護身信物：德國蒲公英許願瓶（Dandelion Wishing）。 蒲公英是魔法中由太陽與木星掌管的天使信差，可為佩戴者帶來願望、友善與愛情好運。

啟動祝福：愛爾蘭祝福 大展身手的事業年，天地無限寬廣。最需要這個溫柔的小詩帶來拚搏與衝刺的力量。祝福如下：「願你煩惱越來越少，幸運越來越多；除了成功幸福，別無其他，穿越你家門。」在成功的奮鬥路上，是滿身疲憊時的提神蠻牛。象徵權威與成就的「海螺」圖騰，尤其對事業發跡、才華展現有自我暗示的助攻力。

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