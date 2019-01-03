娃娃機店憑什麼一開再開　老師說跟達爾文「演化論」有關

▲近年全台掀起夾娃娃熱潮，走在路上隨處可見娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

文／三民書局提供

每隔一段時間，娃娃機熱潮總會再次出現。這表示它真的很吸引人，不受世代變遷的影響。然而，這流行背後的源由究竟是什麼呢？

娃娃機的主要魅力不是娃娃

要回答這個問題，第一個直覺反應是，「各式各樣的絨毛娃娃很可愛，而且無論何時總會有正在流行的造型出現，吸引人們獲取的慾望。」這自然是個很重要的理由，但是，若想要獲得這些絨毛玩具，直接購買就好了，何必這麼麻煩用夾的呢？而且有經驗的人都知道，想從娃娃機裡獲得，代價更高。尤其現代網路發達，容易找到更便宜的價格，何必浪費？

另外，如果去絨毛玩具的專賣店觀察，除了父母買給小孩之外，女性大多是買自己喜歡的，而男性大多是買來送給女友。也就是說，喜歡絨毛娃娃的顯然以女性和小孩居多，但喜歡夾娃娃的，卻以成年男性較多。這種現象顯示存在有比獲得絨毛玩具本身更重要的理由在主導著夾娃娃的流行文化。

娃娃機滿足捕獲獵物的快感

探討這個流行背後的推手，可以從心理層面來看。男女夾娃娃的動機有些差異。女性偏向以獲得獵物為目的，所以只會針對自己喜歡的下手。男性則比較偏向抓到獵物的快感，所以，即使並不喜歡，只要有機可趁，一樣有出手的衝動。所以，夾不到時，女性較容易放棄，不想繼續浪費錢。但男性通常比較願意繼續努力，不夾到誓不甘休。

這樣的心態，可能源自於人類在遠古狩獵時代的演化印記。從達爾文(Charles R. Darwin, 1809-1882)的演化理論來說，具有「捕獲獵物帶回家給妻小而在心理上感到快樂」這種基因的古代男性，應該屬於天擇上的生存優勢，較能保護好攜帶著自己基因的後代，並讓此基因通過各種環境考驗而留存下來，以致於現代男性大多具有這種基因。於是，娃娃機扮演了狩獵場的角色，當被抓住的獵物掉落洞口的瞬間，獵人滿足了狩獵的快感。即使自己對獵物不感興趣，也會想要獵捕後帶回家標榜自己的能力。

雖然女性自己夾喜歡的絨毛娃娃時，比較容易因為不想浪費錢而放棄，但如果身旁的男性努力夾給她們時，即使在一直夾不到的情況下也會感到浪費，但卻不一定會去阻止，因為女性同時也可能具備狩獵時代留下的演化印記，「等待男性捉取獵物回家而感到滿足的期待」，這樣的期待，對當時的女性來說，很可能也是一種生存的優勢，於是基因也保留下來，並且遺傳到現代女性身上。

所以，娃娃機旁最常見的畫面，就是男性很努力的夾取身邊女性指定的絨毛娃娃，當成功獲取時，上演的不就是上古時代男性展現獵人自信將獵物交給充滿笑容女性的畫面嗎？

娃娃機與虛擬遊戲的差異

想要滿足捕獲獵物的快感，也不一定要藉助娃娃機。許多虛擬遊戲都可以滿足這種內心的期待。其中最有真實感的，大概是曾經成為全民運動，一窩蜂捕抓寶可夢的遊戲。這個遊戲的真實感在於人們不能只守在電腦前面，必須像真實打獵一般走出戶外，透過虛擬畫面，到公園、河邊、山區等地方捕抓。和真實打獵的類似性越高，就越容易獲得滿足感。

然而，抓寶可夢不管抓多少，都只有虛擬畫面，摸不著而缺乏真實感。娃娃機和各種電子遊戲最大的不同點在於可以獲得實體獵物，並親手將之轉交他人。真實感上自然略勝一籌。也無怪乎娃娃機的流行可以跨越世代而不消退。

★本圖、文經三民書局授權，摘自《青春超哲學凡》一書

書名：青春超哲學

作者：冀劍制

出版社：三民書局

書籍網址：http://www.sanmin.com.tw/Product/index/007032171