法會影片曝光！貴婦奈奈一家「土豪級供養」4招解厄運

記者葉國吏／綜合報導

台灣知名部落客、臉書粉絲專頁經營者貴婦奈奈（本名蘇陳端），和丈夫黃博健捲款10億落跑。如今傳出貴婦奈奈為了消災解厄，砸重金參加加拿大傳燈寺的法會，法會過程影片也隨之曝光。

根據《周刊王》報導，燈傳寺是發源於台灣的福智僧團所創辦，該團體信奉藏傳佛教，另設置文化事業、基金會、有機農產等單位，國內信眾號稱10萬人。福智僧團也證實貴婦奈奈公公黃立雄的確有參加2018年11月30日的法會，還捐贈約新台幣22萬元，比照一般民眾供養的金額720元台幣相比，黃立雄的出手可說是土豪級的闊氣十足。

▲貴婦奈奈一家人傳出參加傳燈寺法會。（圖／翻攝網路）

根據《ETtoday》記者上網搜尋，找到標題為「2018年傳燈寺憶師恩 圓根燈會 特別迴向施主」影片，法會日期為2018年11月30日，就是黃立雄參加的這場。影片中可以看到如愿法師依序念著迴向施主名稱，最後就是由貴婦奈奈丈夫黃博健所創設的「杏立博全診所及其關係企業」。

▲貴婦奈奈全家參加法會畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／李椼中）

PO影片的網友特地指出，這段影片其實在11月30日、貴婦奈奈出事當天就上傳到YouTube，但在12月20日已經將原版影片下架。

▲傳燈寺外觀。（圖／翻攝傳燈寺官網）

根據《周刊王》調查，貴婦奈奈一家人會成為福智僧團的信徒，是因為黃立雄一位親戚就是該團女尼，該女尼則稱黃立雄姊夫。黃立雄的2個兒子，也都傳出曾在福智僧團短期出家過。另外還傳出貴婦奈奈一家最近打算舉辦一場「特別重大事件祈福」法會，這不僅是比較少舉辦的法會，儀式也包括立祈福牌、點明燈塔，還有供美麗花，最後還有一幅「消災延壽祈福幡」，但價格也會比較貴。