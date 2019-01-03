女兒臉書徵信全球響應！　美二戰老兵「收5萬張生日賀卡」笑開懷

WWII Veteran Duane Sherman Just Wants Cards for His 96th Birthday This WWII vet is turning 96 and only wants one thing: cards 由 NowThis 發佈於 2018年12月10日 星期一

國際中心／綜合報導

美國加州96歲二戰老兵舍曼（Duane Sherman）高齡96歲，但身邊朋友相繼離世，如今不太期待生日，且近日收到的郵件大多是帳單。根據他女兒摩爾斯（Sue Morse）的說法，為了讓老爸能夠有個生日驚喜，她在網路徵求網友寄生日賀卡給他。到了舍曼12月30號生日這天，他也收到來自世界各地超過5萬張的賀卡。

事實上，舍曼曾經參加二戰以及韓戰，曾隨著美軍林森號驅逐艦在菲律賓服役，並在1944年被日本神風特攻隊攻擊，30名同袍在那場戰役當中喪命。

「我們都應該為他們的付出感到自豪，並以我們能力範圍所及的方式來向他們致敬」，摩爾斯提到，這個驚喜活動只有一個規則，那就是不要送禮物，寄封信就好，「我想要讓他在生日當天，覺得自己很特別。」

結果，舍曼收到來自全美50州、以及其他10國的信，更有10名來自聖地牙哥的海軍軍官前來探訪，聊聊他當年服役的所見所聞。