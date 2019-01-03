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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

沈柏亘／外國人在台工作權益差很大　白領是人才，藍領人權呢

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▲▼外籍移工，外籍工作者，候選人。（圖／pixabay）

▲我國《就業服務法》將外國人在台工作者分成藍領及白領之別，兩者的工作權益及保障差很多。（圖／pixabay）

隨著交通進步及產業迅速變遷，全球勞動人口流動乃不可逆之趨勢。1970年代左右啟程工業化之國家，終究面對產業升級、人口紅利消失等勞動力危機，面對此等問題，我國採取了大量引入外國勞動力的做法。截至2018年10月，在我國之產業及社福外籍外勞人數達到703,162人，而外國專業人員有效聘僱許可人數則達到30,871人。

不知道大家會不會有那麼一點點的疑惑，都是外國人分這麼細幹嘛？但沒錯，我國《就業服務法》第46條就是把他們分這麼細。至於「專業人才」定義為何？依《外國專業人才延攬及僱用法》（下稱《專業人才法》）第4條第4款及《就業服務法》第46條之規定：「外國人從事『專門性或技術性工作、核准投資或設立事業外國主管、學校教師、補習班外國老師、運動教練及運動員、藝術及演藝工作』，就算專業人才」。反過來說，沒被上述列舉到的工作，就沒被納進專業人才之範疇。

其實也就是大家耳熟能詳的藍領／白領區分，他們享有的權益真的差很多。根據《就業服務法》規定所受聘的外國人不得轉換雇主或工作。也就是說，從事海洋漁撈工作、家庭幫傭、看護工作，以及為因應國家重要建設工程或經濟社會發展需要，經中央主管機關指定之工作（可以聯想為興建捷運所引進之外籍移工），進到台灣雇主場域後就走不了了。除非雇主或看護一方死亡，或船舶無法繼續作業等情事而經中央主管機關核准等例外情況發生（第59條第1項）。

那外國白領工作者呢？在聘僱許可有效期間，僅需由新雇主申請許可，並由新雇主檢附受聘僱外國人之離職證明文件就可以！如果經中央主管機關許可者之工作者，連前述要件都不需要（第53條）。

差很大的社會福利

2018年2月8日施行的《專業人才法》，以鬆綁工作、簽證及居留規定，以及提供退休、健保及租稅等優惠措施，希望能在全球獵才的世代中，為台灣增強國際人才吸引力。看起來好棒，但眼尖的各位應該發現「專業人才」斗大四個字了。因此，藍領勞工，也就是我們前面定義的「非專業人才」，很抱歉，本法是不保護的。

▲▼ 外籍工作者工作權益

其中最令筆者關注的是，退休金的老年經濟保障。《專業人才法》第11條規定，外國專業人士具永久居留資格者，適用勞工退休金條例之勞退新制，但回頭反思為台灣基礎建設流血流汗、每天身處地底或工地的產業勞工，當他們年老後，卻可能兩手空空回到家鄉。

境外漁工勞權長期遭剝削

此外，近年頻傳的漁船喋血案件，海洋漁撈工作依《就業服務法》規定，屬於「非專業性工作」中的產業移工，又可區分為「境內僱用」與「境外僱用」，前者是按一般國內程序辦理僱用後，再出海作業，而後者則是船主直接在海外（根本未進入我國境內），招募漁工上船勞動。

境內僱用的漁船船員於我國境內具有勞雇關係，適用於我國的《勞動基準法》；那境外僱用呢？農委會漁業署表示，有關我國漁船在境外僱用的外籍漁工，不宜以抽象的管轄權觀念將境外海域的漁船視為我國領土的延伸。因此，於境外僱用的外籍漁工不適用《勞動基準法》，他們連最低底線的勞動權益保障都難以獲得。

對於境外漁工勞權遭長期漠視、剝削，以及過度捕撈漁獲等問題，歐盟於2015年10月將我國列為打擊非法、未報告及不受規範漁業不合作警告名單（黃牌名單）。為解除黃牌名單以避免歐盟經濟制裁，行政院於2016年7月20日制定遠洋漁業條例，並發布「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」（2017年1月20日生效），在每月最低工資、每日最少休息時間、投保保險及受雇船員交通費用等面向著手，以保障境外漁工權益。我國政府終於面對境外漁工遭長期剝削的問題，然而現實狀況下，該辦法規定是否被確實遵守，筆者在此持保留，甚至是悲觀看待。

政府的新南向政策既提及「在由單向引進外籍勞工轉向雙向人才培養，跳脫過往只考慮國內需求，自新南向國家引進藍領勞工的思考模式，在兼顧雙方需求與成長、含括白領與藍領工作者，在以雙向交流為目標的前提下，加強雙邊人才的終身成長規劃與環境配套」，至少政策面上觀察，開始出現對移工政策的省思。

2018年11月29日行政院拍板之《新經濟移民法草案》，雖然包含將優秀藍領技術人力提升為中階人才之政策，然目的仍只為了強化國家或企業延攬國際優質人才之誘因。草案中雖對社會安全保障等領域有所著墨，亦僅限於「取得永久居留之外國人」，後續政策及立法折衝結果，仍待觀察。

筆者認為，欲真正達到保護藍領移工的效果，應該還是在不影響國家安全等其他政策因素下，修正我國現行法對專業／非專業工作者權益差別對待的規定（如上述的《就業服務法》，或有關社會安全保障、稅法等規定），並提升藍領移工的勞動權益及社會安全保障。

台灣自詡為多元開放、友善包容的海島型國家，然而在面對「非專業工作」移工，卻往往存在著「瑪麗亞」、「外勞」等歧視話語。如果法律真的是社會最低程度的共識規定，差別待遇或者是歧視的消弭，應由法制的改變開始做起。即便我們有再強烈的政策理由給予白領優待，我們都沒有任何理由剝奪藍領移工的權益保障。不應因工作類別、投資與否或經濟資力強弱而對基本權益保障有所區別，唯有遞出平等尊重、包容友善的橄欖枝，才是吸引全球人才之解方。

●沈柏亘，政治大學法研所碩士生，在綿綿細雨的貓空山下繼續菸酒生涯，兼職人類行為觀察家。以上言論不代表本公司立場。

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關鍵字：法律,司改人權,法律白話文,沈柏亘,專業人才法,外籍移工,勞基法,新經濟移民法

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