　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

孫道存服刑1年3月　上銬出庭沙啞應訊

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼孫道存到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲孫道存到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

太平洋電信前董事長、名媛孫芸芸的父親孫道存，因與前財務長胡洪九掏空太電200餘億元，遭判刑3年定讞，至今已入獄服刑1年3月。他今日因偽證案件到高等法院出庭，已經69歲的他，走路仍未顯老態。但他自稱喉嚨腫瘤，聲音非常沙啞。一審獲判無罪的他，這次仍否認犯罪，請求法官駁回檢察官上訴。

本案檢方起訴指出，孫道存在1986年後，就開始擔任太電公司的總經理，2000年後轉任太電董事長，對於公司轉投資事項應非常清楚。但檢方在太電掏空案中起訴孫道存、胡洪九等人後，在台北地院2005年間審理胡洪九涉案部分時，傳喚孫道存以證人身分應訊。當時合議庭法官針對太電轉投資的香港太豐行及海怡廣場詢問，孫道存在依法具結後，竟做出虛偽陳述，說完全不知道太豐行、海怡廣場等公司的運作。結果律師出示孫道存到香港的開會紀錄，這才戳破孫道存的謊言，檢方因此依照「偽證罪」，對孫道存提起公訴。

孫道存一審獲判無罪，檢方上訴二審，高等法院3日再度開庭審理。檢方認為，孫道存身為太電公司17年的總經理、董事長，對公司營運應該非常清楚，不可能對公司重要的海外投資，完全不清楚。另外根據起訴卷證資料，孫道存領取的薪資一部分還來自太豐行，孫道存沒理由不知道太豐行公司運作情形，所以具有偽證犯意，應該有罪。

至於孫道存則多次起立反駁。他以沙啞的聲音表示，「檢察官的上訴無理由，第一，我當時是依照記憶內容所回答問題，沒有作偽證的故意。第二，我沒有參與海外投資，那些都是胡洪九處理的業務，我也沒有管理會計部、財務部，這都是胡洪九在管理的。第三，我當時被告知以證人身分應訊，但地院合議庭法官卻都詢問有關我自己的事情，沒有告知我共同被告有『拒絕證言權』，所以我是『證人不適格』，當時應訊的內容，不應該用來當成起訴我犯罪的內容。」

全案於今日辯論終結，合議庭諭知1月31日宣判，孫道存被還押時，記者詢問他「氣管有沒有好一點？」、「聲音沙啞有沒有改善？」、「對於無罪有沒有信心？」孫道存全都不回應。
 

ET快訊
交往曾想放棄！昆凌遠走美國周董「做1件事」挽回愛情
從頭到腳沒1處真的！混血美少女被封上帝傑作公開整形記錄
子瑜「絕對領域全露」辣照直逼腿根！掌鏡者曝光網傻眼

關鍵字：法律,人權,孫道存,太電,太平洋電信電纜,高等法院,胡洪九,偽證,掏空,二審

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

爽過端午節後！孫道存太電掏空被控偽證　一審判決無罪

曾和大33歲孫道存爆父女戀　辣模近況曝光…「甲狀腺壞，終身服藥」

沈柏亘／外國人在台工作權益差很大　白領是人才，藍領人權呢

孫道存服刑1年3月　上銬出庭沙啞應訊

蘇南／都更修法過關　保障你我居住權了嗎

胡博硯／等不到大法庭的高志鵬

湯文章／【大法官開庭】法庭之友說的是專家意見或公開遊說？

性侵還逼有「女朋友的感覺」　再洗劫、逼迫應召女吸毒

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

沈柏亘／外國人在台工作權益差很大　白領是人才，藍領人權呢

孫道存服刑1年3月　上銬出庭沙啞應訊

蘇南／都更修法過關　保障你我居住權了嗎

胡博硯／等不到大法庭的高志鵬

湯文章／【大法官開庭】法庭之友說的是專家意見或公開遊說？

性侵還逼有「女朋友的感覺」　再洗劫、逼迫應召女吸毒

正妹遊客狂磨蹭！　C羅銅像下體慘遭「手動愛撫拋光」

2018年台灣資本市場排名向前進　證交所：今年審慎因應貿易戰

高市二月觀光代言人陳文茜提構想　元月推「烏魚子佐酒賽」

6小時不斷電性愛！土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

宜蘭雨繼續下　冬山鄉武淵村一度淹80公分積水不退

蔡拿民主做擋箭牌　環時總編：和統是事實，不是選擇題！

原民妹「棒賽棒不出來吃7顆」臭奶呆台語叫賣　網：頭目到底都教什麼

影／北市警涉包庇2家酒店　2警聲押2官警350萬交保

台媒下標比外媒嚴謹　環時：反映台灣公眾對和平發展的渴求

你一定吃過！「11地雷食物」＝焦慮感激增...咖啡越喝越煩

法律熱門新聞

孫道存服刑1年3月　沙啞出庭

蘇南／都更修法保障你的居住權嗎

胡博硯／等不到大法庭的高志鵬

沈柏亘／外國人在台工作權益差很..

尤美女／憲法訴訟守護人權

性侵逼有「女友感覺」　重判22..

張文傑／追進私人停車場的酒測合..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

湯文章／「法庭之友」還是法庭之..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

被走後門怒告俄男性侵　二審無罪

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

更多熱門

相關新聞

蘇南／都更修法保障你的居住權嗎

《都市更新條例》修法通過，為使政策有效落實，唯有透過法制的公平透明，協助住戶與建商合作互利，從都市計畫、都更、財稅、居住權保障等多面向政策，讓人民有感、建商有利潤，才能創造雙贏局面。

胡博硯／等不到大法庭的高志鵬

湯文章／「法庭之友」還是法庭之友嗎

性侵逼有「女友感覺」　重判22年

【浩鼎案】陳逸南／司法迫害人權

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

信用卡10年最慘　神人公開4組合

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

子瑜「絕對領域全露」拜年！

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面