孫道存服刑1年3月　上銬出庭沙啞應訊

▲孫道存到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

太平洋電信前董事長、名媛孫芸芸的父親孫道存，因與前財務長胡洪九掏空太電200餘億元，遭判刑3年定讞，至今已入獄服刑1年3月。他今日因偽證案件到高等法院出庭，已經69歲的他，走路仍未顯老態。但他自稱喉嚨腫瘤，聲音非常沙啞。一審獲判無罪的他，這次仍否認犯罪，請求法官駁回檢察官上訴。

本案檢方起訴指出，孫道存在1986年後，就開始擔任太電公司的總經理，2000年後轉任太電董事長，對於公司轉投資事項應非常清楚。但檢方在太電掏空案中起訴孫道存、胡洪九等人後，在台北地院2005年間審理胡洪九涉案部分時，傳喚孫道存以證人身分應訊。當時合議庭法官針對太電轉投資的香港太豐行及海怡廣場詢問，孫道存在依法具結後，竟做出虛偽陳述，說完全不知道太豐行、海怡廣場等公司的運作。結果律師出示孫道存到香港的開會紀錄，這才戳破孫道存的謊言，檢方因此依照「偽證罪」，對孫道存提起公訴。

孫道存一審獲判無罪，檢方上訴二審，高等法院3日再度開庭審理。檢方認為，孫道存身為太電公司17年的總經理、董事長，對公司營運應該非常清楚，不可能對公司重要的海外投資，完全不清楚。另外根據起訴卷證資料，孫道存領取的薪資一部分還來自太豐行，孫道存沒理由不知道太豐行公司運作情形，所以具有偽證犯意，應該有罪。

至於孫道存則多次起立反駁。他以沙啞的聲音表示，「檢察官的上訴無理由，第一，我當時是依照記憶內容所回答問題，沒有作偽證的故意。第二，我沒有參與海外投資，那些都是胡洪九處理的業務，我也沒有管理會計部、財務部，這都是胡洪九在管理的。第三，我當時被告知以證人身分應訊，但地院合議庭法官卻都詢問有關我自己的事情，沒有告知我共同被告有『拒絕證言權』，所以我是『證人不適格』，當時應訊的內容，不應該用來當成起訴我犯罪的內容。」

全案於今日辯論終結，合議庭諭知1月31日宣判，孫道存被還押時，記者詢問他「氣管有沒有好一點？」、「聲音沙啞有沒有改善？」、「對於無罪有沒有信心？」孫道存全都不回應。

