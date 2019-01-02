5鏡頭Nokia 9可望1月亮相　進光量多10倍、低光源拍攝沒問題

▲推特爆料達人 @Evleaks先前已洩漏一張Nokia 9外觀渲染圖。（圖／翻攝自推特）

記者邱倢芯／綜合報導

根據外媒MySmartPrice指出，Nokia新一代智慧型手機Nokia 9可望本月亮相，根據先前外洩的渲染圖指出，Nokia 9最大的特點，就是將擁有5顆主鏡頭，進光量將較過去多10倍，在低光源環境下拍攝一樣沒問題。

MySmartPrice表示，新一代的Nokia旗艦手機在外型設計方面與目前的Nokia 8 Sirocco沒有太大差別；Nokia 9背蓋將會由玻璃材質製成，這也意味著其將支援Qi無線充電功能。

Nokia 9的顯示器應是採用18：9寬高比顯示，而頂部和底部邊框相對較厚；螢幕尺寸為5.99吋，將擁有2K解析度。雖然手機本身不輕薄，但是Nokia 9將採用搭載屏下指紋(In-Display Fingerprint)功能。外傳Nokia 9將搭載高通Snapdragon 845處理器，並擁有6GB RAM與128GB ROM；至於是否支援microSD卡擴充則有待確認。

而Nokia 9最大的特點，便是其背蓋上所搭載的5個蔡司光學鏡頭，可望帶給消費者更棒的低光源拍攝體驗。根據HMD Global指出，與普通智慧型手機相機相比，其即將推出的旗艦產品上5鏡頭設置，可以拍攝多達10倍的光線。且除了在拍攝前的的調整外，用戶也可在拍攝完照片後調整景深等細節。