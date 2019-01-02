父愛噴發94帥！　演藝圈超Man十大型男奶爸

▲明星奶爸成為許多少女的理想類型。（圖／翻攝自Facebook／修杰楷）

生活中心／綜合報導

散發濃濃父愛、眼神裡疼寵愛意噴發的明星奶爸成為許多少女的理想型，幻想著以後的老公也要穿著有型、帶著墨鏡、單手抱著兒女逛街，一站出來就是帥！DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，演藝圈十大人氣奶爸，看到他們陪伴小孩成長、玩耍，帥度狂飆！

▲翻開楊銘威的臉書和IG，不是愛妻就是兒女。（圖／翻攝自楊銘威Instagram）

NO.5 楊銘威

演藝圈星二代女團「咘啾咪」應該沒人不知道吧！其中「咪」就是楊銘威和方志友的寶貝女兒Mia，雖然時常忙碌拍戲，但翻開楊銘威的臉書和IG，不是愛妻就是女兒，去年「情敵」兒子Sunny也出生，滿滿和兒女的出遊、逛街散步照，暖爸光芒散發、魅力滿點啊！

▲宥勝婚後3年女兒蕾蕾、兒子Yolo陸續報到。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

NO.4 宥勝

從演藝圈的「冒險王」變成「冒險老爸」！宥勝2015年和助理小嫺結婚，婚後3年女兒蕾蕾、兒子Yolo陸續報到，勇於挑戰的他，先前暫離演藝生活，帶著一家4口環遊世界，為小孩的童年生活增添一筆豐富回憶！

▲黑人陳建州和范瑋琪的寶貝兒子飛飛翔翔。（圖／翻攝自IG／范瑋琪、陳建州）

NO.3 黑人 陳建州

黑人陳建州和范范范瑋琪的一雙寶貝兒子飛飛翔翔，兩娃從小可愛，越長越帥氣的臉龐讓不少人早早想報名娃娃親，黑人雖然忙碌球團、主持節目和許多副業，但仍抽時間陪伴兒子的成長，不論是運動、散步放風、游泳等體力活，他都親力親為，Man爸94你！

▲林志穎2013年帶著兒子Kimi參加《爸爸去哪兒》。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

NO.2 林志穎

當年的小旋風唱著「不是每個戀曲都有美好回憶」，現在的林志穎可是一首首兒歌都朗朗上口，2013年他帶著兒子Kimi參加《爸爸去哪兒》，在節目中不論是多糟的環境、兒子的哭鬧，他都能微笑溫暖的哄小孩，接著2015年雙胞胎兒子的報到，林爸爸一打三也沒在怕，陪玩跑跳碰通通都可以！

▲修杰楷對妻女也是疼寵有加。（圖／翻攝自賈靜雯微博、臉書）

NO.1 修杰楷

說到演藝圈奶爸，怎麼能忘了修杰楷！3年前和賈靜雯結婚，兩人育有咘咘、BO妞，標準的圓滾大眼、粉嫩柔軟的蘋果雙頰，讓人忍不住看了都好想捏一把， 2018年更接下《媽媽是超人》節目，家中的吃住起居都是他一手包辦，對妻女也是疼寵有加，沒有最暖只有更暖的作為好爸爸、好老公，萬千少女都許願：「好想要有一個修杰楷啊！」

▲DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，演藝圈十大人氣奶爸。（圖／網路溫度計）