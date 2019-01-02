　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

2019大陸房地產市場穩字當頭　「房住不炒」成根本定位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸房地產 （圖／路透）

▲大陸當局2018年抓緊了房地產調控，總次數達到了400餘次，刷新歷史記錄。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

2019年大陸房地產市場怎麼走？2018年底召開的中央經濟工作會議指出，「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。」在此定位下，2019年房地產調控不會鬆懈，樓市有望繼續保持平穩，同時基礎性制度和長效機制建設也將穩步推進。住房和城鄉建設部（簡稱住建部）在年度工作會議上明確要「穩地價、穩房價、穩預期」。

據《人民日報海外版》報導，大陸房地產市場自2018年以來保持平穩運行態勢，熱點城市房價過快上漲勢頭得到有效遏制，房地產市場交易趨於理性，市場預期出現了積極的變化，「這些很大程度上得益于『房子是用來住的、不是用來炒的』這一根本定位。」

▲▼房地產。（圖／CFP）

▲大陸房地產2018年1-11月份開發投資人民幣11.0083兆元，同比增長9.7%。（圖／CFP）

中國社科院財經戰略研究院發佈的《中國住房市場發展月度分析報告（2018年12月）》顯示，房地產調控政策保持了延續性與穩定性，部分開發商及住房投資者關於房地產調控全面放鬆的預期一再落空，開始逐步降價售房；貨幣化棚改政策的調整，對二三四線城市房地產熱起到了釜底抽薪的作用；複雜的國內外經濟形勢，使得部分家庭推遲了購房決策。這些，促進了「房價降溫」城市增加，市場更加理性

該報告建議，未來房地產政策應保持政策定力，即使房價出現暫時性下跌，也不能出台刺激或鼓勵購房政策，從而導致房地產調控前功盡棄。但部分房價下跌的城市，可以因地制宜地對一些不合時宜的房地產政策進行微調，使得房地產政策體系更為科學合理。

天津財經大學經濟學院教授叢屹表示，「現在很多地區房屋空置率依然居高，房地產成了經濟『實虛失衡』的關鍵節點。堅持房地產回歸居住屬性，就是要擠出泡沫，化解此前部分區域房地產過熱對實體經濟的負面影響。」

▲▼房地產。（圖／CFP）

▲美中兩國貿易戰引起的貨幣政策，讓房地產也受到影響。（圖／CFP）

對於2019年的房地產調控工作，住建部強調，以穩地價、穩房價、穩預期為目標，著力建立和完善房地產市場平穩健康發展的長效機制，堅決防範化解房地產市場風險。

住建部要求稱，堅持因城施策、分類指導，夯實城市主體責任，加強市場監測和評價考核，切實把穩地價穩房價穩預期的責任落到實處，「堅決遏制投機炒房，確保市場穩定。同時，加大房地產市場監管力度，繼續深入開展治理房地產亂象的專項行動。」

ET快訊
月老指示「直接上」！他獲3聖筊衝了　立馬被發好人卡
快訊／蔡英文回應習近平：絕不接受九二共識、一國兩制

關鍵字：房地產,樓市,炒房,大陸房地產,中央經濟工作會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拒絕「一國兩制」　陸委會回應習近平：反對消滅主權的統一協商

趁跨年夜告白學長！　學妹「得知真相」心酸轉彎：真好

習近平提出5主張　「和平統一後」台灣同胞將得到充分尊重

中國2019年座右銘　《環時》：做好自己的事情，才能穩健前行

2019年第一例非洲豬瘟　黑龍江再爆撲殺7.3萬頭豬

2019大陸房地產市場穩字當頭　「房住不炒」成根本定位

上海首座3D列印樹脂景觀橋　列印一個月可用30年

5G商用、中國製造都上榜　吳曉波預測未來中美貿易戰五大區

中美建交40周年　崔天凱投書美媒：中美合作是唯一正確選擇

2018全球富翁身家「蒸發5000億」　大陸佔了760億美元！

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

拒絕「一國兩制」　陸委會回應習近平：反對消滅主權的統一協商

趁跨年夜告白學長！　學妹「得知真相」心酸轉彎：真好

習近平提出5主張　「和平統一後」台灣同胞將得到充分尊重

中國2019年座右銘　《環時》：做好自己的事情，才能穩健前行

2019年第一例非洲豬瘟　黑龍江再爆撲殺7.3萬頭豬

2019大陸房地產市場穩字當頭　「房住不炒」成根本定位

上海首座3D列印樹脂景觀橋　列印一個月可用30年

5G商用、中國製造都上榜　吳曉波預測未來中美貿易戰五大區

中美建交40周年　崔天凱投書美媒：中美合作是唯一正確選擇

2018全球富翁身家「蒸發5000億」　大陸佔了760億美元！

解放軍獲俄S-400　美智庫：台灣應投入鉅資部署百枚防空導彈

打開湯圓見「6顆破雞蛋」？　媽硬煮出一鍋「冒泡綠湯」：兒子還吃得下去

中日會長盃／莊俊偉猛打東石3勝　教頭：學日跑壘積極

豬肉攤商騎車與直行轎車相撞　頭部重創送醫不治

CP3、戈登掛傷號火箭簽「尼克楊」？莫雷打槍：不打算補人

快訊／丹麥大貝爾特橋火車發生事故　傳多人罹難

小孩逛街太開心亂跑　媽媽追出去觸發警報...慘變竊盜現行犯

解密！麥當勞「麥克鷄塊」竟有4種形狀　台人每年可吃掉3億片

改善血汗護理「健保重砸10億」　護病比優等生加成達20%

習近平盼找代表深談　蘇嘉全：未經授權沒權利做政治協商

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

大陸熱門新聞

《告台灣同胞書》40週年　習近..

習近平：中國人不打中國人！

《告台灣同胞書》紀念會今登場　..

習近平演講全文：兩岸同胞都是中..

習近平首提探索一國兩制台灣方案

告台灣同胞書40年 習將重要..

蔡瀾批火鍋沒文化：消失吧！

圓仔男朋友迷路中　外婆雷雷10..

告台灣同胞書40年　陸主動出擊

特派現場／涉台官員、學者黑頭到..

詭異白布遮前座　掀開見驚悚畫面

告台灣同胞書40周年　陸堅守反..

陸喜迎2019　今年這10件事..

人妻遇恐怖車禍　司機把人塞車內..

更多熱門

相關新聞

房貸拚了　利率1.6%大比拚

近期房市買氣有回暖的現象，各家銀行開始在房貸上祭優惠，大打利率戰，希望可以吸引優質的客戶上門。銀行推出低利房貸，永豐銀推出1.58%來吸引客戶；渣打銀行「轉動幸福房貸優惠專案」同樣以1.58%的低利房貸吸睛。

韓國瑜開放陸資買房　徐永明：以為在錄韓總夢想家

回應陸資買房議題　韓：有前提

「拼經濟」房價起飛了，台灣會淪為下一個「劏房悲歌」嗎？

韓流概念股逐漸降溫

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

月老指示直接上　他衝了下場超慘

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

前HBL球星　遭爆騙財

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面