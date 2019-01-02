2019大陸房地產市場穩字當頭　「房住不炒」成根本定位

▲大陸當局2018年抓緊了房地產調控，總次數達到了400餘次，刷新歷史記錄。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

2019年大陸房地產市場怎麼走？2018年底召開的中央經濟工作會議指出，「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。」在此定位下，2019年房地產調控不會鬆懈，樓市有望繼續保持平穩，同時基礎性制度和長效機制建設也將穩步推進。住房和城鄉建設部（簡稱住建部）在年度工作會議上明確要「穩地價、穩房價、穩預期」。

據《人民日報海外版》報導，大陸房地產市場自2018年以來保持平穩運行態勢，熱點城市房價過快上漲勢頭得到有效遏制，房地產市場交易趨於理性，市場預期出現了積極的變化，「這些很大程度上得益于『房子是用來住的、不是用來炒的』這一根本定位。」

▲大陸房地產2018年1-11月份開發投資人民幣11.0083兆元，同比增長9.7%。（圖／CFP）

中國社科院財經戰略研究院發佈的《中國住房市場發展月度分析報告（2018年12月）》顯示，房地產調控政策保持了延續性與穩定性，部分開發商及住房投資者關於房地產調控全面放鬆的預期一再落空，開始逐步降價售房；貨幣化棚改政策的調整，對二三四線城市房地產熱起到了釜底抽薪的作用；複雜的國內外經濟形勢，使得部分家庭推遲了購房決策。這些，促進了「房價降溫」城市增加，市場更加理性。

該報告建議，未來房地產政策應保持政策定力，即使房價出現暫時性下跌，也不能出台刺激或鼓勵購房政策，從而導致房地產調控前功盡棄。但部分房價下跌的城市，可以因地制宜地對一些不合時宜的房地產政策進行微調，使得房地產政策體系更為科學合理。

天津財經大學經濟學院教授叢屹表示，「現在很多地區房屋空置率依然居高，房地產成了經濟『實虛失衡』的關鍵節點。堅持房地產回歸居住屬性，就是要擠出泡沫，化解此前部分區域房地產過熱對實體經濟的負面影響。」

▲美中兩國貿易戰引起的貨幣政策，讓房地產也受到影響。（圖／CFP）



對於2019年的房地產調控工作，住建部強調，以穩地價、穩房價、穩預期為目標，著力建立和完善房地產市場平穩健康發展的長效機制，堅決防範化解房地產市場風險。

住建部要求稱，堅持因城施策、分類指導，夯實城市主體責任，加強市場監測和評價考核，切實把穩地價穩房價穩預期的責任落到實處，「堅決遏制投機炒房，確保市場穩定。同時，加大房地產市場監管力度，繼續深入開展治理房地產亂象的專項行動。」