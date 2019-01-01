影／總統府升旗法稅改抗議蔡英文　跟憲警爆肢體拉扯

▲總統府升旗陳抗民眾。（圖／新聞製播聯誼會提供，下同）



記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

元旦升旗1日一早在總統府舉辦，現場有約20幾位法稅改革聯盟抗議者到場，跟現場憲兵、警察發生激烈肢體衝突，但很快被維安架離。對此，法稅改革聯盟成員受訪時氣憤地痛罵總統蔡英文，期望國家有真正的自由民主法治，只有一個人當老大，其他人都是奴隸。

在總統府元旦升旗活動時，現場突然冒出20多名法稅改革聯盟的抗議者，高舉抗議標語，試圖衝破維安封鎖線，隨即跟憲兵、警察發生激烈的肢體衝突，但行為激烈者很快都被架離，未造成人員受傷。

留在現場的法稅改革聯盟成員受訪時表示，今天是他們最接近統治者的一天，就要看她如何撐下去，在法國黃背心運動時，都願意出來解決問題，但是蔡英文從來不解決，「這就是帝國，通常國外媒體這叫不要臉」。

法稅改革聯盟成員也痛罵警察莫名其妙，強調這是人民的東西，警察做太過度，人民的訴求只有標語，「還撕標語，頭腦壞掉，警察要有自由民主法治，不應該這樣子」。

2019年元旦升旗，蔡英文將有別於過去總統「元旦文告」形式，有上對下佈達領導者意旨的做法。府內人士指出，總統選擇在新年的第一天發表談話，除了向國民祝賀新年，也感謝有國人的共同努力，讓國家能持續進展在正確的方向上。面對新一年國際與區域的各項挑戰，總統也揭示新階段政府將努力的目標，並期待全體國人在這個目標上團結協力。