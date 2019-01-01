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殲-31「滿血復活」全靠它！　孫聰貴發所調研曝光渦扇-19

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瀋飛研製的殲-31「鶻鷹」2.0新試飛照片曝光。（圖／翻攝自大陸軍事網站）

▲瀋飛研製的殲-31「鶻鷹」2.0試飛照曝光。（圖／翻攝自大陸軍事網站）

軍武中心／綜合報導

中國工程院院士、殲-15戰機總設計師孫聰在2018年10月前往中國航發貴陽所調研動作，似乎暗示著殲-31可望帶著全新發動機「滿血復活」。分析指出，貴發所正在發展的新一代渦扇中推很可能就是傳言中的渦扇-19，2顆該型心臟將為殲-31帶來24噸推力，攜帶射程400公里的反艦導彈使其作戰範圍可達1200公里，足以保證中國航母的優勢。

據「航發貴陽所」微信公眾號指出，10月9日航空工業集團公司孫聰院士、航空工業瀋陽所總設計師王永慶等人到中國航發貴陽所就某型發動機研製工作進行調研。在調研過程中，孫聰提到「要在發動機耐高溫、可靠性提升等方面加大技術攻關……逐步提升發動機和飛機性能」，就是這句報導內容讓外界認為這裡面似乎透露出某種重大信息。

事實上，身為中國中等推力渦扇發動機研製基地的貴發所，目前主要研製兩種型號，一種是在RD-93渦扇發動機基礎上改進而來的WS-13渦扇發動機，增加推力型用於FC-1「梟龍」改進型戰機，無加力型則用於利劍無人機。另一種則是最備受矚目的新一代渦扇中推，其目標定位於美國F-414渦扇發動機，未來非常有可能就是殲-31的動力系統「渦扇-19」

▼中國航空工業部門曾公布「渦扇-19」（WS-19）的發動機全新型號，外界認為該款即為傳聞以久的新型中等推力渦扇發動機，其命名為「黃山」。（圖／翻攝自大陸網站）

中國航空工業部門首次公布「渦扇-19」（WS-19）的發動機全新型號，外界認為該款即為傳聞以久的新型中等推力渦扇發動機，其命名為「黃山」。（圖／翻攝自大陸網站）

相關資料顯示，渦扇-19的總體設計、結構與美國F414發動機基本上相同，採用3級風扇、7級高壓壓氣、雙層壁環形燃燒室、單級高壓渦輪、單級低壓渦輪，並且可能採用推力矢量等技術。由於俄羅斯RD-33系列發動機採用四級風扇，造成發動機總體設計、空氣流場、內部結構更加複雜，重量也相對更大，因此渦扇19決定放棄上述設計。

《新浪軍事》則推測，渦扇-19是一款推重比達到11，推力在11噸以上的新型發動機，其一旦能達到12噸的推力，那2台發動機就能有24噸推力。相較美國海軍F-35戰機目前改進後的F-135單發動機21噸的推力，最大起飛重量可達到33噸，如此一來24噸推力的發動機，則至少可以支援解放軍海軍戰機35噸的起飛重量

文章進一步指出，35噸的起飛重量可以讓殲-31達到約1500公里的作戰半徑，就算攜帶4枚反艦飛彈和6枚空對空飛彈的重量，仍能擁有約800公里的作戰半徑，同時再配合射程達到400公里的反艦飛彈，「鶻鷹」打擊範圍能達到1200公里左右

目前殲-31所配備RD-93發動機推力不到9噸，只有配備新一代渦扇中推才能發揮出它的作戰能力，同時該機還尋求發展艦載型加入未來中國艦載機競爭行列，因此幾乎可以說殲-31是否能成功一舉翻身，就全看渦扇-19發動機。

▼大陸網友拍攝到2架殲-31進行試飛。（圖／翻攝自大陸網站）

大陸網友3月拍攝到2架殲-31進行試飛。（圖／翻攝自大陸網站）

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