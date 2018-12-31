越南加設中國條款　加深《南海行為準則》談判難度

▲今年4月中國參加南海軍事演習。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

根據《路透社》報導指出，《南海行為準則》（ASEAN Code of Conduct ，COC）草案早已擬定完成，越南希望該協議可以加入禁止建設人工島、禁止設立航空識別區、禁止部署飛彈、根據國際法釐清「九段線」區域主張。而以上禁止事項都是中國大陸政府的「現在進行式」，未來要推動正式簽署準則，恐有難度。對此新加坡資深南海專家伊恩（Ian Storey）表示，中國大陸與越南之間，針對草案內容將會有激烈的談判。

中國政府也希望南海（東海）軍事演習時，可以排除該地區以外國家，除非得到所有成員國同意，除此之外，中國政府還希望可以限制外籍石油公司進入南海（東海），對此一位東南亞外交官表示，下一輪談判將於明年Q1在緬甸舉行，但以上兩項會受到多數東協國家反對，「不可能接受禁止地區以外的國家參與軍演這項條款。」中國外交部官員則表示，根據協議，該談判內容須保密，因此不便發表任何評論。

越南外交部拉言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）指出，這項草案的談判已經獲得進展，不僅是越南積極參與，其他東南亞國協會員國也表現出「具建設性與合作性的精神」。她也說，「希望相關國家可積極替草案的談判做出貢獻，以便根據1982年的《聯合國海洋法公約》，實現具有實質效力的《南海行為準則》，以維護東海（南海）區域內的和平、穩定與安全。」做為2019年東協主席，泰國外交部發言人桑提皮塔克斯（Busadee Santipitaks）則表示，支持就單一談判草案進行討論。

中國2002年與東協10國簽訂《南海各方行為宣言》，確認中國及盟國致力於加強互信夥伴關係，共同維護南海地區的和平安定，後來又制定「南海行為準則」作為落實與推動《宣言》的目標。