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「十送北斗」成功率百分百　陸航天2018發射39次首超美國

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▲大陸西昌衛星發射中心今執行「北斗三號工程第十次組網發射任務」。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲大陸西昌衛星發射中心執行「北斗三號工程第十次組網發射任務」。（圖／記者蔡浩祥攝）

軍武中心／綜合報導

酒泉衛星發射中心29日16時用長征二號丁運載火箭（及遠征三號上面級），完成「一箭七星」的發射任務，宣布2018年中國航天發射圓滿「收官」。據了解，今年累計完成39次的火箭升空，除首枚民營火箭藍箭空間朱雀一號之外全部取得成功，首次超越美國，位列全球第一

綜合陸媒報導，中國今年最後一射成功將七顆衛星送入預定軌道，其全部來自中國航天科技集團所屬深圳航天東方紅海特衛星有限公司。雲海二號衛星主要用於大氣環境要素探測、空間環境監測、防災減災和科學實驗等領域，由6顆相同衛星組成，其中3顆位於高度520公里的圓軌道，另外3顆位於高度1095公里的圓軌道。

搭載發射的鴻雁星座首顆試驗衛星，將在軌開展L和Ka頻段通信頻率資源可用性和數據轉發關鍵技術驗證，為鴻雁星座全球低軌通信系統的建設奠定基礎。中國期待未來鴻雁星座能成為中國首個滿足基本衛星數據通信需求的系統，在太空中構建一條四通八達、覆蓋全球的信息「絲路」。

值得一提的是，這次任務是遠征三號上面級的首飛。資料顯示，遠征三號上面級是一種新型空間運輸工具，具備20次以上的自主快速軌道機動部署能力，主要用於異軌多星部署任務，可將多個衛星分別直接送入預定空間位置，另外在快速靈活進入空間、空間機動和空間利用等方面均可發揮重要作用。

▼中國成功發射6顆雲海二號衛星和鴻雁星座首顆試驗星，「一箭七星」為2018年度航天發射任務「收官」。（圖／翻攝自新華網）

中國成功發射6顆雲海二號衛星和鴻雁星座首顆試驗星，「一箭七星」為2018年度航天發射任務「收官」。（圖／翻攝自新華網）

俄羅斯衛星網日前指出，今年是全球航天發射自1990年以來首次破百（截至12月26日止達112次），這個突破性的數字很大程度必須歸功於中國航天密集發射，展現中國航天驚人的進步能力。

當然除了發射次數的創新高之外，中方發射的航天器也所突破，包含長征三號甲系列火箭在11個月內「十送北斗」，以100%的發射成功率將18顆北斗導航衛星送入軌道，為北斗三號基本系統建成並於2018年年底提供全球服務打下基礎。同時，鵲橋中繼星與嫦娥四號月球探測器先後升空，開始首次登陸月球背面的嘗試。

▼嫦娥四號月球車外觀設計構型。（圖／CFP）

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