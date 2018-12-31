捍衛新聞自由！紐約時報廣場邀媒體記者啟動降球儀式

▲ 紐約時報廣場邀請媒體記者當跨年嘉賓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球矚目的美國紐約時報廣場跨年即將登場，今年將由各界媒體人啟動降球儀式，主辦單位表示，2018年接連發生2起與記者有關的血案，也有多組記者因捍衛真相而入獄或遭打壓，由媒體人擔任嘉賓意在捍衛新聞自由，也是呼應時報廣場這個場地的由來。

《路透社》報導指出，今年發生2起記者遭攻擊死亡事件，首先是今年6月美國馬里蘭州安納波利斯市《首都報》（Capital Gazette）發生槍擊案，造成5名記者死亡，事發後這間報社的記者在推特上無懼地表示，「明天還是會刊登報紙！」再來是沙烏地阿拉伯記者哈紹吉，他因為持續批評沙烏地王儲穆罕默德打壓知識份子、媒體和女權人士的政策，今年10月在沙烏地駐土耳其伊斯坦堡領事館遭殺害。

「時報廣場聯盟」（Times Square Alliance）總裁湯普金斯（Tim Tompkins）說，時報廣場是以紐約時報命名，降球的傳統也是在1907年由紐約時報發行人歐克斯（Adolph Ochs）所創立，「時報廣場本身就是終極殿堂和公共空間。」屆時會有多位美國媒體記者登台，包含國家廣播公司（NBC）主播何特（Lester Holt）、美國廣播公司新聞網（ABC News）全球事務首席記者拉達茲（Martha Raddatz）、華郵「全球觀點」（Global Opinions）編輯阿提亞（Karen Attiah）。