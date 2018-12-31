長尾老鼠逛廁所！汽旅女客崩潰求救　櫃檯小姐「神建議」氣炸

▲汽車旅館房內出現老鼠，櫃檯竟回「我們都是女生無法處理」。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「只能把牠關在廁所裡？」一名女網友在臉書爆怨公社PO文，表示自己到桃園某汽車旅館消費，但卻在浴室內發現一隻大老鼠，驚嚇之餘立即向櫃台小姐求助，但對方竟表示「我們都是女生，也沒辦法處理」，還要她把老鼠關在廁所裡就好，令原PO當場傻眼。

「真幸運，在汽車旅館遇到米老鼠！」照片中，灰色的老鼠約巴掌大小，托著長長的尾巴瑟縮在浴室的角落，嚇得原PO奪門而出，立刻請櫃檯派人處理，但得到的回覆卻是「我們都是女生，也沒辦法處理，你就把牠關在廁所裡吧！我們也沒辦法讓你換房間，要不就是你們現在退房，但我們也只會退一半的房價給你！」

原PO完全無法相信自己的耳朵，立即與櫃檯小姐爭論，不料還反被對方嗆聲，「你去網路上講啊！我們老闆姓林！」原PO最後氣得決定退房，在整理行李準備離開時還看到房內有另隻老鼠在逛大家，更令她氣憤的是，要退房時櫃檯還裝傻，等到原PO質問「你不是說要退半價？」對方還嗆「你剛又沒說你要！」

網友看到櫃檯的處理方式也傻眼，痛批實在太誇張，「不換房間就算了，居然不處理叫房客關起來？那要怎麼使用浴室？」、「這處理態度太差了吧，我會爆炸」、「這櫃檯不OK，不然就是老闆對員工不好」、「老闆背後被刺了一刀」、「這櫃檯是只做到年底嗎？」、「林老闆！你們家旅館有老鼠啦！」、「要是我就會把老鼠抓起來，退房的時候順便丟櫃檯！」