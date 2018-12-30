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手搖聖品「蛋蜜汁」消失！網友曝光原因　他笑：喝過的都有一定年紀

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▲古早味手搖飲聖品「蛋蜜汁」為何消失？ 網曝原因。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲手搖聖品「蛋蜜汁」消失！網友曝光原因，他笑：「喝過都有一定年紀。」（圖／翻攝自臉書）

生活中心／綜合報導

一名網友日前在臉書「爆廢公社」發文，分享自己製作的蛋蜜汁飲品，表示「我媽說喝過的都有一定年紀了！」，他就好奇問說是不是真的。文章立刻引發網友熱烈討論，還有網友直言說是早期手搖飲店的「高級飲料」，幾十年前一杯要價70、80元絕對是霸主，不過近年來市面上已逐漸買不到了。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，表示自己喝的的飲料叫蛋蜜汁，「我媽說喝過的都有一定年紀了，真的嗎？」貼文立刻引起許多網友討論，有人說：以前做清心的時候有賣」、「喝一次就不喝，有生蛋的味道」、「這可是高價位手搖飲料」、「蛋蜜汁都在價目表最右邊，最貴的飲料，都捨不得花錢喝。」

▲古早味手搖飲聖品「蛋蜜汁」為何消失？ 網曝原因。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友自己調製的蛋蜜汁。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有人說，「喝起來就像多多綠，但更好喝」，「我每次喝完都很容易拉肚子，這飲料不是每個人可以承受的」、「不知道現在哪裡可以買得到？」、「需要柳橙汁＋蛋黃＋蜂蜜及數滴檸檬汁」、「我記憶也是某次雞出問題就沒了」、「好喝 ，現在都喝不到」、「我個人不敢吃生蛋，但卻覺得這很好喝。」

對於蛋蜜汁逐漸在市場上消失，許多網友表示應該是數年前禽流感爆發，雞蛋的衛生問題受到嚴格檢視，加上其他成本太高等問題；一名果汁業者也出面透露，除了成本太高之外，雞蛋的保鮮問題也是原因，製作複雜又比較難獲利，最終蛋蜜汁只能慢慢淡出市場。

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關鍵字：蛋蜜汁,手搖杯,古早味

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