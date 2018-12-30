嘆藝術路受阻　畫壇新星離家出走...服毒陳屍公園草叢



▲土城一名維修工人修水塔時，聞到屍臭味，驚見腐屍報案。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

藝術路艱難！一名具有藝術天分的23歲游姓男子，高中就讀復興商工夜間部美工科期間，曾獲全國比賽佳作，怎料竟因後續藝術路途走得不順，產生悲觀厭世念頭，男子本有到精神專科醫院就診，但最後仍走不出自己這關，服毒身亡。

一名水塔維修工人日前在土城區一處公園草叢內發現一具男性腐屍，屍體旁邊的提袋內還放有皮包、手機和1瓶已開封的亞硝酸鈉粉末500公克，嚇得趕緊報案。警方透過手機回播未接來電，才得知死者早已是台北市警方協尋目標，失蹤多日，檢警相驗判斷死因是服毒身亡。

據悉，游男是弱勢單親子女，母親礙於經濟考量，建議兒子將藝術當作興趣就好，轉考其他科系。游男從高三面對升學開始，變得比較少和人互動，抑鬱寡歡，後來身心狀況不好到醫院就診，並未升學。游母日前勸兒子繼續升學，2人發生口角，游男拍賣個人繪畫用具後離家出走，經協尋，5天後被發現陳屍公園。

警方調查，游男服毒數天前，曾在網路論壇（巴哈姆特）留言版公開留言「永別了」等字眼，版主發現異狀後，立即向台北市刑大報案，男子手機裡滿滿都是警方的未接來電。

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